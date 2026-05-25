Škoda elektrikli SUV Epiq’i tanıttı

Škoda, elektrikli ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Çek marka, büyük merakla beklenen yeni küçük SUV modeli Epiq’i dünya prömiyeriyle tanıttı. Markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir rol üstlenecek Epiq, 2027 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Škoda’nın elektrikli ürün gamında Enyaq ve Elroq modellerinin ardından konumlanan Epiq, önümüzdeki dönemde tanıtılacak Peaq modeliyle birlikte markanın tamamen elektrikli araç ailesini iki katına çıkaracak. Yeni Epiq modeli, kompakt boyutları, geniş yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun pratik yapısıyla dikkat çekiyor. Epiq yaklaşık 440 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj desteğiyle bataryası yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurulabiliyor.