TEMSA’dan yurtdışına 65 araç teslimatı

Bugüne kadar 140 bin araç üreten ve dünyanın 70 ülkesine 18 binden fazla araç ihraç eden TEMSA; küresel ayak izini güçlendiriyor. 2025 yılının son ayında yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Avrupa’ya teslimatlarını hızlandıran TEMSA; Aralık ayında İrlanda’ya 49, Portekiz’e 10, İtalya’ya da 6 yeni araç teslimatı gerçekleştirdi. Yenilikçi ürünleriyle Batı Avrupa’da da adından söz ettiren TEMSA’nın Portekiz’e yaptığı teslimat, ülkeye yaptığı ilk LD SB E ihracatı olarak önem taşıyor. Sicilya’ya bu sene yaptığı teslimatlarla birlikte TEMSA, adadaki araç parkını 206 adede ulaştırarak, pazardaki güçlü konumunu korumaya devam etti.

SANDERO YENİ TASARIM AYRINTILARIYLA SAHNEDE

2017 yılından beri Avrupa’nın en çok satan perakende otomobili olan, 2024 yılında tüm satış kanallarında Avrupa’nın en çok satan otomobili unvanını kazanan ve bir yılda 300.000 adedi aşmayı başarmış ilk Dacia modeli olan Sandero; 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye’de yollara çıktı. Dacia DNA’sını sonuna kadar yansıtan Yeni Sandero; göz alıcı tasarım detayları, artırılmış donanım seviyeleri, geliştirilmiş motor ve sürüş teknolojileri ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

Kompakt tasarımıyla çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Sandero, kullanıcıların yaşam tarzlarına ve tercihlerine her zamankinden daha fazla uyum sağlıyor. Sağlamlık ve dinamizmi sade ve özgün bir tasarımda birleştiren çizgilerinin yanı sıra şık, pratik ve modern bir görünüme sahip olan bu otomobil, her yolculuğu keyifli bir ana dönüştürmek için gerekli tüm donanım ve konforu sağlıyor.

Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte sürüş keyfini performansla birleştiriyor. Benzinli motoruyla 100 beygir güç ve 200 Nm tork sunarken, 100 kilometrede ortalama 5,5 litre yakıt tüketimiyle ise verimli ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor. Sandero, 1.240.000 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

IONIQ 9 VE LEAF’A ÖDÜL

HyundaI’nin tamamen elektrikli SUV modeli IONIQ 9, “2026 Kadınların Dünyasında Yılın Otomobili Ödülleri” kapsamında (WWCOTY) “Dünyanın En İyi Büyük SUV’u” ünvanına layık görüldü. Aynı ödül kapsamında Nissan LEAF ise “Dünyanın en İyi Kompakt Otomobili” unvanını aldı. 54 ülkeden 84 kadın otomotiv gazetecisinden oluşan jüri, tüm kategorilerde yer alan modelleri; güvenlik, kalite, tasarım, performans, sürüş kolaylığı, çevresel etki ve fiyat-performans kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendirdi.

ARAÇ KİRALAMADA 2025’TE 278,1 MİLYAR TL’LİK ALIM

TOKKDER, 2025 sonuna ait sektör verilerini açıkladı. Daha önce ayrı ayrı açıklanan rapor ilk kez tüm sektörü içerisine alacak şekilde birleştirildi ve rapor içeriğinde hem operasyonel hem de kısa dönem (günlük) verileri yer aldı. Rapora göre, 2025 yılının 4’üncü çeyreği itibarıyla araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç adedi 372 bin 335 adet olarak kaydedildi. Sektörün filo büyüklüğü 2024 yılında 402 bin 800 adetti. Araç kiralama sektörü, 2025 yılında 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı yaptı.

Raporu değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, “Uzun vadeli, makul koşullarda finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve artan maliyetler sektörün büyüme hızını sınırlamaktadır. Ancak ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini; bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz” dedi.

VOLVO EX60 OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Volvo, uzun süredir beklenen tamamen elektrikli yeni SUV modeli EX60’ı resmen tanıttı. 2027 model yılıyla birlikte gelen Volvo EX60 ve daha arazi odaklı EX60 Cross Country versiyonu markanın en önemli elektrikli modellerinden.

800 voltluk elektrik altyapısı, 670 beygire ulaşan güç seçenekleri ve Google Gemini destekli yeni nesil dijital kokpitiyle EX60, Volvo’nun elektrikli dönüşümünde oldukça önemli bir model.

Gövde genelinde sade yüzeyler, gizli kapı kolları dikkat çekiyor. EX60 Cross Country versiyonu ise ek plastik kaplamalar, farklı tampon detayları ve artırılmış yerden yükseklikle daha dayanıklı bir duruş sergiliyor. İç mekanda Volvo’nun alışılmış dikey ekran düzeni terk edilerek yatay konumlandırılmış 15 inçlik büyük bir merkezi dokunmatik ekran tercih ediliyor. Fiziksel tuşların minimumda tutulduğu kabinde araç içi kontrollerin büyük bölümü ekran ve sesli komutlar üzerinden yapılıyor. Sistem Google’ın yapay zeka altyapısını temel alan Google Gemini ile çalışıyor ve doğal konuşma dilini anlayabilen bir sesli asistan deneyimi sunuyor.

Teknik tarafta Volvo EX60, markanın yeni 800 voltluk elektrik mimarisini kullanıyor. Üç farklı güç aktarma seçeneği bulunuyor. Arkadan itişli P6 versiyonu 369 beygir güç ve yaklaşık 498 kilometre menzil sunuyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli P10 AWD versiyonu 503 beygir güce ve yaklaşık 514 kilometre menzile sahip. En üstte konumlanan P12 AWD ise 670 beygir güç üretiyor ve 643 kilometreye kadar menzil vaat ediyor.

Tüm EX60 versiyonlarında hızlı şarj desteği standart olarak sunuluyor. DC hızlı şarjda 10’dan yüzde 80 doluluğa 19 dakikanın altında ulaşılabiliyor. Kısa sürede yüksek menzil kazanımı sağlayan sistem, 10 dakikalık şarjla 250 kilometreye yaklaşan ek menzil sunabiliyor.