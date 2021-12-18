TOGG duyurdu: Yerli otomobilin logosu belli oldu

18 Aralık 2021 Cumartesi, 14:46

Yerli otomobil TOGG'un bu sabah, "14.30'da buluşalım" paylaşımının nedeni belli oldu.

TOGG, yerli otomobilin logosunu duyurdu.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" denilerek yeni logo paylaşıldı.