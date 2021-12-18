TOGG duyurdu: Yerli otomobilin logosu belli oldu
Yerli otomobil TOGG'un bu sabah yaptığı duyurunun nedeni belli oldu. TOGG, yerli otomobilin logosunu duyurdu.
Yerli otomobil TOGG'un bu sabah, "14.30'da buluşalım" paylaşımının nedeni belli oldu.
TOGG, yerli otomobilin logosunu duyurdu.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" denilerek yeni logo paylaşıldı.
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