TOGG'a takılan plaka Bursalıların tepkisini çekti

03 Kasım 2021 Çarşamba, 08:30

TOGG’un fonksiyonel prototip üretiminin tamamlanmasının ardından araçlar, akredite test merkezlerine alkışlarla uğurlandı. Sosyal medya hesabından yerli üretim TOGG’un test merkezlerine gönderildiğini duyuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye'de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre ise TOGG'un fabrikasının Gemlik ilçesinde kurulduğunu hatırlatan Bursalı yurttaşlar, otomobile 34 (İstanbul) plakası takılmasına tepki gösterdi.

Ataş imzalı haberde Bursalı yurttaşların tepkilerine yer verilirken, "TOGG’un fabrikasının Gemlik ilçesinde kurulduğunu hatırlatan Bursalılar, “Adı TOGG, ili Bursa, ilçesi Gemlik, plakası 34…” diyerek tepki gösterdi" denildi.

Haberde yer verilen tepkilerden bazıları şöyle:

- “Büyük balık küçük balık mevzusu…” “O plaka TOGG’un Bursa’ya ve Bursalılara büyük bir ayıbıdır. Bursa’da üretip İstanbul plakası ile reklam yapmak bunların genlerinde var. Bakınız Tofaş ve Reno araç reklamlarına….”

- “Bursa her zaman İstanbul’un vergi çiftliği olmuştur. Neden 16’nın hakkı değil ilk plaka?”

- “Bursa sahipsiz, Bursa üvey evlat, Bursa lobisiz, Bursa sefil, Bursa bitik…”