Yerli üretim SWM G01 Pro’lar Ocak 2026’da showroomlarda yerini alıyor

Yerli üretim SWM G01 Pro, Ocak 2026 itibarıyla showroom’larda yerini almaya hazırlanıyor. Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro SUV’lar, 1 milyon 899 bin 000 TL’den başlayan özel tanıtım fiyatıyla satışa sunulacak.

Yeni SWM G01 Pro, CHANGAN tarafından geliştirilen 1.5 TGDI “Blue Core” benzinli motor ile sunuluyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek küresel ölçekte güvenilirliğini kanıtlayan bu motor, 178 beygir güç ve 300 Nm tork değerleriyle performans ve verimliliği bir arada sunarken 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine ediliyor. İç mekânda siyah ve bej renk seçenekleriyle sunulan premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler konfor beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

Teknoloji tarafında 8.8 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14.6 inçlik multimedya ekranı sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken; 360 derece HD kamera sistemi park ve manevraları kolaylaştırıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan G01 Pro, günlük kullanımda güvenliği destekleyen modern bir SUV deneyimi vaat ediyor.

Türkiye’de üretime başlamanın ATMO için yalnızca ticari bir adım olmadığını belirten ATMO Group CEO’su Anton Chernov, “Bu bizim için uzun vadeli bir yatırım ve stratejik bir sorumluluk kararı. Urzat, ATMO’nun Türkiye’de hayata geçirdiği önemli üretim yatırımlarından biri ve bu yapı sayesinde üretim gücümüzü doğrudan sahaya taşıyoruz. ATMO olarak Türkiye’nin yalnızca bir pazar değil; bölgesel ölçekte değer üreten bir üretim üssü haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aralık ayı itibarıyla test üretimlerimizi başarıyla tamamladık ve seri üretime başladık. Yerli üretim SWM G01 Pro araçlar Ocak 2026 itibarıyla bayilerde yerini alacak. Yeni SWM G01 Pro, doğru donanım paketiyle segmentinin en mantıklı tercihi olacak” dedi.