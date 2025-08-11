Yılın ilk 7 aylık döneminde üretim yüzde 1, ihracat yüzde 9 arttı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk yedi aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre üretim yüzde 10, ihracat yüzde 14 artış gösterdi. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösteren toplam üretim 834 bin 838 adede ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk yedi aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 18’ini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 23.5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 6.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

Geçen yılın ilk yedi aylık dönemine göre yüzde 4 azalan otomobil üretimi ise 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında üretim ticari araç grubunda yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi.

Yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 630 bin 992 adet, otomobil ihracatı ise 361 bin 36 adet düzeyinde gerçekleşti.

2025’in ilk yedi aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 739 bin 903 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7 oranında artış sağladı ve 572 bin 198 adet oldu. Ticari araç pazarı ise yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı. 2025 yılı Ocak-temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.