2021’de elektrikli araç tercih edenlerin oranı yüzde 47 iken 2025’te yüzde 56’lara ulaştı: Tüketici elektrikliye ısındı

Türkiye’yi de kapsayacak şekilde ilk kez 2021 yılında başlatılan ve her iki yılda bir tekrarlanan “Geleceğin devrini yakalamak” araştırmasının 2025 sonuçları yaşanan değişimi ortaya koydu. Castrol’ün TUCA bölgesi inisiyatifiyle sürdürülen çalışma, Türkiye’de elektrikli mobiliteye geçiş sürecinin nabzını tutmaya devam ediyor.

2021, 2023 ve 2025 sonuçlarını kapsayan araştırma, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye’deki yaygınlığının hızla arttığını ortaya koyuyor. Son iki yılda rekor seviyelere ulaşan yeni araç satışlarıyla birlikte Türkiye’de araç parkı hafif ticari ve binek dahil olmak üzere 22.7 milyonu aştı.

Araştırmanın sonuçlarına göre 2021’de elektrikli veya hibrit araç tercih etmeye sıcak bakanların oranı yüzde 47 iken, bu oran 2025 itibarıyla yüzde 56’ya ulaştı. Mevcut elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 95’i ise bir sonraki araçlarında yeniden elektrikli tercih edeceklerini belirtti.

SATIŞ SONRASI ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

Elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 90’ı yetkili servisleri tercih ederken sunulan desteklerle özellikle batarya kontrolü, genel bakım ve uzman desteği ön plana çıkıyor. Tüketicilerin en sık dile getirdiği endişeler ise şarj süresi, menzil yeterliliği ve altyapı erişimi olarak öne çıkıyor. 10 kullanıcıdan 7’si bu alanlarda çekince taşıyor.

Araştırmaya göre, ikinci el satın almayı düşünenlerin oranı 2021’de yüzde 82 seviyesindeyken 2025’te yüzde 72’ye gerilemiş durumda. Buna rağmen segmentin orta vadede büyümesini sürdüreceği öngörülüyor.





ÇİNLİ MARKALAR GÜNDEMDE

Araştırma, Çinli elektrikli araç markalarına duyulan ilgide de kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor. Elektrikli otomobil kullanıcılarının yüzde 75’i, bir sonraki araçlarında Çinli markaları değerlendirebileceklerini ifade ediyor. Uygun fiyat, ileri teknoloji ve model çeşitliliği bu ilgiyi artıran faktörler arasında yer alıyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, araştırmada hibritlerin öne minin de ortaya çıktığının altını çizerek “Araştırmamız gösteriyor ki tüketiciler elektrikli araçlara geç meye hazır ancak altyapı, teknoloji ve hizmet seviyesi henüz her yer de ideal düzeyde değil. Hibritler bu noktada, şarj ve menzil kaygıları nı azaltarak bir alternatif sunuyor. Hibritlere olan yüksek talep de bu nu açıkça ortaya koyuyor. Mild hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlar dahil hibrit araçlar 2021 yılında yüzde 8.4 paya sahipken 2024’ye payları yüzde 18.8’e ulaştı. 2025 yılının ilk 5 ayında ise hibritlerin payı yüzde 28’lere ulaştı ve bu da önümüzdeki dönemde hibrit araçların daha da ön plana çıkacağını gösteriyor” dedi.

CASTROL’DEN HİBRİTLERE ÖZEL STANDART

Dünyada elektrikli ve hibrit araçların sayısı hızla artarken, bu dönüşüm motor teknolojilerine yönelik ihtiyaçları da yeniden tanımlıyor. Castrol, hibrit araçlar için özel olarak geliştirdiği yeni madeni yağ standardı HYSPEC (Hybrid Specification) ile bu dönüşümün teknik gereksinimlerine yanıt vermek için tasarlandı. HYSPEC standardına sahip madeni yağlar, motor için de oluşan kirleticilere karşı direnç, aralıklı motor çalışmasına karşı yağın adaptasyonu ve sis tem genelinde verimliliğin korunması gibi üç temel zorluk alanında, endüstri standardına göre yüzde 25 avantaj sağlayacak şekilde geliştirildi.