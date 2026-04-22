2025'in en çok satanlarından oldu: BYD Atto 3 bu kez 5 dakikada yüzde 70 şarjla geliyor!

Elektrikli araç pazarının devlerinden BYD, merakla beklenen yeni nesil Atto 3 modelini 24 Nisan'da kapılarını açacak olan 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Üçüncü nesil olarak adlandırılan bu yeni model, yepyeni bir platform, inanılmaz hızlı şarj süreleri ve büyüyen boyutlarıyla dikkat çekiyor.

BYD üzere Atto 3, Türkiye'de satışa çıktığı günden itibaren tüketicisinin büyük ilgisiyle karşılaştı. Model 2025 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde ilk 5'e girmeyi başardı. 2025'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller şu şekilde olmuştu:

Tesla Model Y – 27.420 adet Togg T10X – 23.754 adet Mini Countryman – 7.630 adet Kia EV3 – 6.786 adet BYD Atto 3 – 5.784 adet

2025 yılının en çok satan 5. modeli olan BYD Atto 3, bu yeni jenerasyonuyla artık çok daha iyi ve çok daha güçlü bir hal alıyor. Model, Türkiye'ye geldiğinde başarısını daha da artıracak gibi gözüküyor. Ancak önünde bazı engeller de bulunmuyor değil.

Peki BYD Atto 3'ün teknik özellikleri neler? İşte BYD Atto 3 boyutları, motor gücü, menzili ve diğer tüm ayrıntılar...

TASARIM VE DONANIMDA SINIF ATLIYOR

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) verilerinden ve sızan resmi çizimlerden elde edilen bilgilere göre, yeni nesil Atto 3 boyut olarak adeta bir üst segmente göz kırpıyor. Yeni model; 4665 mm uzunluğa, 1895 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip. Bu da onun mevcut modelden tam 210 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 60 mm daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Dingil mesafesi de 50 mm uzatılarak 2770 mm seviyesine çıkartılmış. Bu boyutlarına paralel olarak araçta 18 ve 19 inç olmak üzere iki farklı jant seçeneği de sunulacak.

Dış tasarımda karartılmış tavan ve sütunlar, ince tasarımlı farlara sahip kapalı ön ızgara ve tek parça arka stop lambası ünitesi dikkat çekiyor. İç mekanda ise iki kollu bir direksiyon simidi, direksiyon kolonuna entegre edilmiş vites seçici, yeni bir LCD gösterge paneli, BYD'nin imzası niteliğindeki büyük ve "yüzer" tasarımlı dokunmatik multimedya ekranı, Head-Up Display (HUD) ve orta konsolda kablosuz telefon şarj cihazı ile gizli saklama alanları bulunuyor.

ARTIK ARKADAN İTİŞLİ

Yeni nesil Atto 3 artık önden çekişli (FWD) değil, arkadan itişli (RWD) bir platform üzerinde yükseliyor. FinDreams imzalı LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisinin kullanıldığı modelde kullanıcılara iki farklı kapasite seçeneği sunulacak.

57.545 kWh batarya paketi: Arka aksa yerleştirilen 200 kW (268 beygir) gücündeki elektrik motoruyla eşleşiyor ve 540 km elektrikli menzil sunuyor.

Arka aksa yerleştirilen 200 kW (268 beygir) gücündeki elektrik motoruyla eşleşiyor ve 540 km elektrikli menzil sunuyor. 68.547 kWh batarya paketi: Daha yüksek performansa sahip 240 kW (322 beygir) gücündeki motorla geliyor ve 630 km gibi iddialı bir menzile imza atıyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDE 'FLASH' ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Yeni Atto 3'ün en sarsıcı özelliği ise resmi olarak açıklanan "flash şarj" teknolojisi. Bu yenilik sayesinde bataryayı %10'dan %70 seviyesine sadece 5 dakikada doldurmak mümkün! Bataryanın %10'dan %97'ye çıkması içinse yaklaşık 9 dakika yeterli. Üstelik BYD'nin iddiasına göre bu süre, -30°C gibi aşırı dondurucu sıcaklıklarda dahi sadece 3 dakika uzuyor.

TÜRKİYE'DE VERGİ ENGELİ VE 'MOTOR GÜCÜ' STRATEJİSİ

Tüm bu etkileyici verilere rağmen yeni Atto 3'ün Türkiye pazarı için aşması gereken bir handikap var: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). Yeni modelin her iki versiyonunda da motor gücü 220 beygirin üzerinde (sırasıyla 268 ve 322 beygir). Ancak Türkiye'de motor gücü 160 kW (yaklaşık 220 beygir) üzerinde olan araçlar doğrudan yüksek vergi dilimine giriyor. Dolayısıyla yeni Atto 3, mevcut gücüyle ithal edilirse ilk etapta daha yüksek vergiye tabi olacak gibi gözüküyor.

Tam da bu noktada, üreticilerin Türkiye pazarına yönelik özel hamlelerini hatırlamakta fayda var. Daha önce Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ve MG4 gibi modellerde yapıldığı gibi pek çok global üretici, yüksek ÖTV dilimine takılmamak adına fabrika çıkışlı olarak motor gücünü 160 kW (220 bg) sınırının altına düşürüp Türkiye'de daha düşük ÖTV oranı ile yüksek satışlara ulaşmıştı. BYD de bazı modellerinde benzer stratejiyi uygulamıştı.

Eğer BYD Çin'de satışları 2024'ten bu yana düşüş trendinde olan Atto 3 için, Türkiye pazarındaki potansiyeli görüp daha önce yaptığı gibi benzer bir yazılım limitasyonu uygularsa işin seyri değişebilir. Motor gücünün 159 kW seviyesine çekilmesi ile benzer bir düşük vergi tablosunun oluşması, genişleyen boyutları ve 5 dakikada şarj gibi özellikleri olan bu modelin satışını çok yükseltmesinin önünü açacaktır.

TÜRKİYE'DE HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI

Türkiye'de şarj istasyonlarında sağlanan en yüksek hız 720 kW olarak ifade ediliyor. DC soket sayısının ise 2026 Şubat'ta yapılan bir araştırmada 8 bin 500'ü geçtiği belirtildi. Ancak bu soketlerin büyük bölümü 150 kW ve altındaki güç çıkışlarına imkân sağlıyor.

150 kW gücündeki bir şarj cihazıyla BYD Atto 3'ün şarj edilmesi durumunda ise bataryanın %10'dan %70 çıkması için yaklaşık 15 dakikalık bir süre ayrılması gerektiği hesaplanıyor.