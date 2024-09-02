70 bin kişiyi araç sahibi yaptı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

İzmir ve çevresindeki otomobil tutkunlarına 2009 yılından bu yana en kaliteli ve yenilikçi hizmeti sunan Vosmer Otomotiv, İzmir’deki üç lokasyona yayılmış tesisleriyle sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Kuruluşunun 15. yılını geride bırakan Vosmer Otomotiv’in genel müdürü Siyon Karmona, “Kuruluş yılımız olan 2009’u 879 yeni araç satışıyla tamamlamıştık. 2023 yılında ise bu rakamı 8 bin 44 adede çıkardık. Ayrıca 2023’te 1000 adetten fazla ikinci el araç satışı yaptık. Geçen 15 yılda 70 binden fazla sıfır kilometre araç satışına imza atarken 11 bin adedin üzerinde de ikinci el aracı müşterilerimizle buluşturduk. 2023 yılında pazar payımızı yaklaşık 4.8’e çıkardık” dedi.

‘EN BAŞARILI BAYİ’

Yılın ilk yedi aylık döneminde 5 binin üzerinde sıfır ve ikinci el satışı yaptıklarını vurgulayan Karmona, “Yıl sonu itibarıyla hedefimiz toplamda 8 bin adedin üzerinde sıfır kilometre ve 1000 adedin üzerinde de ikinci el araç satışı gerçekleştirmek. Servis tarafındaki hedefimiz ise 62 bin servis iş emri açarak hacmimizi korumak. Bizim için en değerli başarılardan ve gurur verici olaylardan birini Skoda tarafında yaşadık. Bu başarı da Skoda Bornova şubemizin Yüce Auto tarafından hem satış hem de servis alanlarında Türkiye’nin 2023 yılındaki en başarılı bayisi seçilmesi oldu” diye konuştu.

YAKIT TÜKETİMİ DİKKAT ÇEKİYOR



Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yeni nesil HS PHEV modelini ekim ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. İddialı model, 100 kilometre üzerinde hiç benzin harcamadan elektrikli motorla yol alması, toplamda 1000 kilometreyi aşan menzili, turbo hibrit motoru ve düşük yakıt tüketimi ile fark yaratacak. WLTP kriterlerine göre uygun kullanımda 100 kilometrede 0.54 litre olan yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.

İddialı model, her biri 31.2 santimetre iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı altı yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, 360 derece çevre görüş kamerası, sekiz hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılmış. Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 beygir gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 beygirlik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 kilometre hıza ulaşmayı başarıyor.

ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

KARSAN, Stevie Awards’ta üç ayrı ödüle birden layık görüldü. Bu yıl 22. düzenlenen organizasyonda Karsan, “teknolojik yenilik” ve “uluslararası genişleme” kategorilerinde iki ayrı Gümüş Stevie Ödülü’nün sahibi oldu. Karsan, maliyet düşürme alanında şirket içi fonksiyonlarında geliştirdiği projesi ile de “organizasyonel iyileştirme” kategorisinde Bronz Stevie ile ödüllendirildi. Karsan CEO’su Okan Baş, “Üç ödül birden kazanmak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler için çok büyük bir gurur kaynağı” dedi.



YENİ ÜRETİM TESİSİ

Skoda’nın temmuz ayında Türkiye’de satışa sunmaya başladığı yenilenen Octavia modeli markanın en çok tercih edilen aracı olarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Skoda, büyük talep gören modeli Octavia’yı, ana fabrika Mlada Boleslav’ın yanı sıra Kvasiny tesisinde de üretmeye başlayarak daha fazla kapasite sağladı. İlk kez 1996 yılında tanıtılan Octavia’dan bugüne kadar 7.5 milyon adetten fazla üretmeyi başaran marka, Kvasiny’de aynı üretim hattında Karoq ve Kodiaq SUV modellerini de üretiyor.