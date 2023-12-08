ABD'de kritik yasa: Cumhuriyetçiler ile Demokratlar'ın 'emisyon' savaşı!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 08.12.2023 - 18:07

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler H.R.4468, yani "CARS" yasasını oylamaya sundu. Tasarı temsilciler Tim Walberg (R-MI) ve Andrew Clyde (R-GA) tarafından sunuldu. Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nden 221-197 oyla geçti. 216 Cumhuriyetçi ve 5 Demokrat lehte oy kullanırken 197 Demokrat ise alehte oy kullandı.

www.congress.gov sitesi üzerinde yasaya yönelik olarak yapılan açıklama ise şu sözlerle ifade ediliyor:

''Bu tasarı, Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) yeni motorlu araçlara yönelik emisyon standartlarını düzenleme yetkisini sınırlıyor. Spesifik olarak, EPA'nın, (1) herhangi bir spesifik teknolojinin kullanımını zorunlu kılan veya (2) yeni motorlu taşıt motorunun türüne bağlı olarak yeni motorlu taşıtların sınırlı sayıda bulunmasına neden olan yeni motorlu taşıt emisyon standartlarıyla ilgili bir düzenleme getirmesi yasaktır. .

Ek olarak tasarı, EPA'nın 2027 Model Yılları ve Daha Sonra Hafif Hizmet ve Orta Hizmet Araçları için Çoklu Kirletici Emisyon Standartları başlıklı önerilen kuralı tamamlamasını, uygulamasını veya yürürlüğe koymasını yasaklıyor . Önerilen kural, diğer amaçların yanı sıra, 2027 model yılından itibaren hem hafif hem de orta hizmet araçları için daha katı sera gazı standartlarını içeriyor.''

Henüz Senato'da oylanmayan ve masasına ulaşması halinde ABD Başkanı Joe Biden tarafından veto edilmesi beklenen yasa, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurulu'nun (EPA) yaklaşık 10 milyar ton emisyonu önleyeceğini ifade ettiği yeni emisyon kurallarının uygulanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Emisyon kuralları nisan ayında yayımlandı ve EPA o zamandan beri kamuoyunun yorumlarını alıp değerlendiriyor.

Otomotiv İnovasyonu İttifakı (AAI) ise kuralların "ne makul ne de ulaşılabilir" olduğunu ifade ediyor. AAI neredeyse tüm büyük otomobil üreticilerini temsil ediyor. Ford ve GM gibi birçoğu elektrikli araçlar konusunda kararlı olduklarını iddia etseler de emisyon standartlarının daha hafif şekilde uygulanması gerektiğini ifade ediyorlar.

Bu savaşın kısa süre sonra Joe Biden'ın masasına gelmesi ile tekrar sertleşeceği tahmin ediliyor. Biden'ın veto etmesi beklenen yasa ile ardından EPA'nın belirlediği kurallara uyulması halinde yakın gelecekte ABD bütçesi üzerine büyük bir yük binmesi de muhtemel ki bu nedenlerle de tekrar bir müzakere süreci başlayabilir.