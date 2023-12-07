Suzuki'den 2'si bir arada kampanya: Faizsiz kredi ve takas desteği

SUZUKI JIMNY

Arazi sürüşü yetenekleriyle öne çıkan Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 100 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.

Suzuki otomobilleri ve motosikletleri ile Suzuki deniz motorları, ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil ediliyor.