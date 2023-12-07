Suzuki'den 2'si bir arada kampanya: Faizsiz kredi ve takas desteği
Suzuki aralık ayına özel 200 bin TL sıfır faizli kredi imkânı ve takas desteği sunduğunu açıkladı.
Suzuki’nin Swift Hibrit, Jimny, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerine özel avantajlı aralık kampanyası devam ediyor. Akıllı Hibrit teknolojisi ve arazi yeteneklerine sahip modelleriyle dikkat çeken Suzuki, kasım ayında devreye aldığı, Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modelleri için aynı anda kullanılabilen kredi ve takas desteği kampanyalarını güçlendirerek aralık ayına iddialı bir giriş yaptı.
SUZUKI SWIFT
Suzuki, aralık ayı boyunca geçerli olan kampanyada, hibrit B hatchback segmentinde 2023 yılının lideri konumunda olan Swift Hibrit modelini satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ve 70 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor.
SUZUKI S-CROSS HIBRIT
4x4 B SUV segmentinde önemli satış rakamlarını yakalayan Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânından, 100 bin TL’lik takas desteği ile birlikte faydalanabiliyor.
SUZUKI VITARA HIBRIT
Yine aynı segmentin deneyimli üyelerinden Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ve 80 bin TL takas desteği bulunuyor.
SUZUKI JIMNY
Arazi sürüşü yetenekleriyle öne çıkan Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 100 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.
Suzuki otomobilleri ve motosikletleri ile Suzuki deniz motorları, ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil ediliyor.
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