Chery'de aralıkta zam yok! 250 bin TL faizsiz kredi ve takas desteği var

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:21

Çin’in yükselen markası Chery, Türkiye’de elde ettiği büyük başarıyı, yılın son ayında avantajlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Aralık ayında zam yapmayan Chery, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar takas desteği ve 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı sağlıyor.

Yılın 11 aylık döneminde Türkiye’de 35 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Chery, pazara yeni giren bir marka için büyük bir başarı ortaya koymasıyla öne çıkıyor.

FİYATLAR SABİT KALDI

Aralık kampanyası kapsamında Chery, zam yapmayıp tüm modellerinde fiyatları sabit tutarken, tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor.

Aralık ayı boyunca devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 100 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor.

3 farklı SUV modeliyle satışlarda üst sıralarda yer alan Chery yılın 11 aylık döneminde Türkiye’de 35 bin adedin üzerinde satışa ulaştı.

Chery, aralık boyunca sunduğu finansal avantajlara ek olarak gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla müşterilerine birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Kampanya kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 kazanma fırsatı sunuluyor.