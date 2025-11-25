Alman otomotiv devinden Çin hamlesi: Maliyetleri yarıya düşüren strateji

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, dünyanın en büyük otomobil pazarında kaybettiği konumu yeniden kazanmak için Çin’de kapsamlı bir yatırım sürecine girdi. Şirket, Çin pazarında düşen payını toparlamak amacıyla milyarlarca Euro’luk yeni bir program yürütüyor.

Volkswagen, Çin’de tamamen yerelleştirilmiş üretimle geliştirdiği elektrikli araçları diğer bölgelere kıyasla yarı maliyetine üretebileceğini duyurdu. Bu kapsamda firmanın Çin’deki üretim ve teknoloji altyapısı küresel operasyonlarına göre çok daha düşük maliyet avantajı sağlıyor.

Şirket, Çin’deki yatırımlarıyla ilk kez Almanya dışında yeni araç geliştirme ve test kapasitesi oluşturdu. Önümüzdeki beş yıllık dönemde Çin’de yaklaşık 30 elektrikli model piyasaya sürmeyi hedefleyen Volkswagen, yerelleştirilmiş Ar-Ge süreçleri sayesinde maliyetleri aşağı çekti. Batarya tedarik sürecindeki verimlilik, geliştirme aşamalarının kısalması ve işçilik maliyetlerinin düşük olması bu düşüşte etkili oldu.

HEFEI’DE TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURULDU

Volkswagen, Çin’in doğusundaki Hefei’de kurduğu inovasyon merkezine milyarlarca Euro aktardı. Merkezde yazılım, donanım, batarya ve elektrikli güç aktarma sistemleri için 100’ün üzerinde ileri teknoloji laboratuvarı bulunuyor. Volkswagen Çin Teknoloji Başkanı Thomas Ulbrich, yeni tesisin karar süreçlerini hızlandırdığını ve yeniliklerin daha kısa sürede olgunlaştığını belirtti.

Yeni modellerin geliştirme süreci, geleneksel 50 aylık döngüye göre önemli ölçüde kısaldı. Başlangıçta “Çin için Çin’de” stratejisiyle hareket eden şirket, artık Çin’de üretilen araçların ihracatını artırmayı ve burada geliştirilen teknolojilerin küresel operasyonlara taşınmasını hedefliyor.

ÇİN PAZARINDAKİ REKABET BASKISI SÜRÜYOR

Volkswagen uzun yıllar Çin’in en büyük üreticisi konumundaydı ancak yerli elektrikli araç markalarının hızlı yükselişiyle pazar payı geriledi. İçten yanmalı motor segmentinde yüzde 20 civarında payını koruyan şirket, elektrikli ve hibrit araç kategorisinde ise ilk 10’a giremiyor. Bu nedenle Çin’de yatırımlarını büyüten Volkswagen, Almanya’da ise maliyet baskısı nedeniyle 2030’a kadar 35 bin kişilik istihdam azaltım planlıyor.