Araç sahipleri dikkat! Otomobil hırsızlığı bu 2 markada 10 kat arttı...

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:30

Sosyal medyada Kia Challenge'ın 2021'de viral olmasından bu yana Hyundai ve Kia hırsızlıkları hızla arttı. Firmalar araç sahipleri için peşi sıra önlemler duyururken sorunun ne kadar yaygın olduğuysa son yapılan açıklamaya kadar bilinmiyordu.

CNN'e göre, Hyundai ve Kia hırsızlıkları 2020'den bu yana yüzde 1000'den fazla arttı. Bu şaşırtıcı bir rakam, ancak yayın, Otoyol Kayıp Veri Enstitüsü'nden 2020'nin ilk yarısında sigortalı her 1.000 Hyundai ve Kia araçtan yaklaşık 1'inin çalındığını gösteren bilgileri aktarıyor.

DİĞER MARKALARDA ORAN DEĞİŞMEDİ

Bu sayı kabaca diğer otomobil üreticileriyle aynı seviyedeydi, ancak daha sonra Kia Boys ortaya çıktı ve her şeyi değiştirdi. Bu durum rakamlara da yansıdı ve 2023'ün ilk yarısında Hyundai ve Kia hırsızlık oranı her 1.000 araçta 11,2'ye yükseldi. Bu yaklaşık yüzde 1120'lik bir artış anlamına geliyor ve CNN "diğer tüm otomobil markaları için hırsızlık oranının yaklaşık olarak aynı kaldığını" belirtiyor.

ABD eyaletleri Delaware, New York ve Washington'da 2023'ün başlarında hırsızlıklarda "belirgin" bir artış görülürken Maryland'de büyük bir sıçrama yaşandığı bildirildi. CNN, burada hırsızlık oranının 1000'de 4'ten 1000'de 14'e fırladığını paylaştı.

Sorun, immobilizer eksikliği ve bazı modellerin çalınmasını çok kolay hale getiren bir tasarım olarak öne çıkıyor. Hyundai ve Kia bu sorunu yazılım güncellemeleri ve yeni bir hırsızlık caydırıcı kontak silindiri koruyucusu ile çözmeye çalıştı, ancak bu değişikliklerin tüm sorunları çözmeye yetemeyeceğinden endişe ediliyor.

HIRSIZLIK GİRİŞİMLERİ DE YÜKSEK

Özellikle Hyundai ve Kia araçlarında vandalizm oranının diğer otomobil üreticilerine göre üç kata kadar daha yüksek olduğu da bildirildi. Bunun kısmen hırsızlık girişimlerinden kaynaklandığına inanılıyor.