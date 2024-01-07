Türkiye'de en çok hangi kasa tipi seçiliyor? Büyük fark oluştu! 2 arabadan 1'i...

Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobiller içinde en çok hangi kasa tipi seçildiği de ortaya çıktı. İşte kasa tiplerine göre Türkiye'de satılan arabalar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:11
Türkiye'de en çok hangi kasa tipi seçiliyor? Büyük fark oluştu! 2 arabadan 1'i...
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Otomobil satışları içerisinde 2023 yılında neredeyse her iki araçtan biri SUV oldu. İşte 2023'te satılan otomobillerin kasa tipine göre aldığı pay...

 


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