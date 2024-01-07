Türkiye'de en çok hangi kasa tipi seçiliyor? Büyük fark oluştu! 2 arabadan 1'i...

Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:11

Güncelleme: 07.01.2024 - 16:11

Otomobil satışları içerisinde 2023 yılında neredeyse her iki araçtan biri SUV oldu. İşte 2023'te satılan otomobillerin kasa tipine göre aldığı pay...