Türkiye'de en çok hangi kasa tipi seçiliyor? Büyük fark oluştu! 2 arabadan 1'i...
Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobiller içinde en çok hangi kasa tipi seçildiği de ortaya çıktı. İşte kasa tiplerine göre Türkiye'de satılan arabalar...
Otomobil satışları içerisinde 2023 yılında neredeyse her iki araçtan biri SUV oldu. İşte 2023'te satılan otomobillerin kasa tipine göre aldığı pay...
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- MetroPOLL kurucusundan 'İmamoğlu' tahmini
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 2024'te fiyatlar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
- AKP'de 26 ilin adayı belli oluyor