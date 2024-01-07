En çok hangi otomobiller tercih ediliyor? Yüzde 56.07'si...
Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobiller içinde en çok hangi segmentin seçildiği de ortaya çıktı. İşte segmentlere göre Türkiye'de satılan arabalar...
Türkiye'de 2023 yılında satılan otomobiller içinde en çok hangi segmentin seçildiği de ortaya çıktı. C segmenti yüzde 56.07 pay ile zirvede yer aldı. İşte segmentlere göre otomobil satışları...
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