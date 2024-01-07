En çok hangi otomobiller tercih ediliyor? Yüzde 56.07'si...

Otomobil satışlarına ait ayrıntılı bilgi Otomotiv Distiribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşıldı. EBS Danışmanlığın ODMD verilerinden derlediği bilgiler Türkiye'de satılan otomobiller içinde en çok hangi segmentin seçildiği de ortaya çıktı. İşte segmentlere göre Türkiye'de satılan arabalar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:33
En çok hangi otomobiller tercih ediliyor? Yüzde 56.07'si...
Abone Ol google-news

Türkiye'de 2023 yılında satılan otomobiller içinde en çok hangi segmentin seçildiği de ortaya çıktı. C segmenti yüzde 56.07 pay ile zirvede yer aldı. İşte segmentlere göre otomobil satışları...


otomobil haber otomobil segment

İlgili Haberler

Hindistan geleceğin elektrikli araç uzmanlarını yetiştiriyor: 'Çığır açan...'

Hindistan geleceğin elektrikli araç uzmanlarını yetiştiriyor: 'Çığır açan...'
Tesla kıl payı tacını korudu: Çinli üreticinin nefesini ensesinde hissediyor

Tesla kıl payı tacını korudu: Çinli üreticinin nefesini ensesinde hissediyor
Yeni bataryalarda menzil kaybı olmadan tam 500 bin kilometre: Testi geçti!

Yeni bataryalarda menzil kaybı olmadan tam 500 bin kilometre: Testi geçti!

En Çok Okunan Haberler