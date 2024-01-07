En çok hangi otomobiller tercih ediliyor? Yüzde 56.07'si...

Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:33

Güncelleme: 07.01.2024 - 16:33

Türkiye'de 2023 yılında satılan otomobiller içinde en çok hangi segmentin seçildiği de ortaya çıktı. C segmenti yüzde 56.07 pay ile zirvede yer aldı. İşte segmentlere göre otomobil satışları...