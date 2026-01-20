Araç ticaretinde dijitalleşme ve büyüme planları

Online ikinci el otomobil platformu VavaCars, 2025 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını ve 2026 yılına yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 2025 yılında toplam satış hacmini yüzde 30, gelir performansını ise yüzde 43 artırdığını açıkladı. 2026 yılı için işlem hacmi ve finansal göstergelerde yüzde 35 büyüme hedefleniyor.

VavaCars, 2025 yılında yüksek faiz ortamı ve temkinli tüketici davranışlarının etkili olduğu bir dönemde faaliyet gösterdiğini belirtirken, büyümenin operasyonel verimlilik ve dijital süreçler odağında yönetildiğini bildirdi. Gelir artışının işlem hacminin üzerinde gerçekleşmesi, fiyatlama ve operasyonel süreçlerde yapılan iyileştirmelere bağlandı.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’de ikinci el otomobil satışlarının sıfır araç satışlarına kıyasla yüksek seviyesini koruduğunu belirterek, “Türkiye’de her 1 sıfır otomobile karşılık 7 ikinci el otomobil satılıyor” dedi.

Şirket verilerine göre, 2025 yılı boyunca platform üzerinden yapılan araç değerleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 1,5 milyona ulaştı. Aynı dönemde satış süreçlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında hızlanma sağlandı. Web sitesi ziyaretleri yüzde 21 artışla 8 milyonun üzerine çıkarken, ticari kullanıcıların (B2B) platform kullanımında yüzde 50 oranında artış kaydedildi.

2025 yılında devreye alınan yapay zeka tabanlı chatbot uygulamasıyla online müşteri etkileşimlerinin arttığı, bu kanaldaki etkileşimin telefon trafiğinin 1,5 katına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

FİYATLAMA OTOMASYONU

Şirket ayrıca, 2025 yılı boyunca yapay zeka ve veri analitiğinin fiyatlama ve operasyonel süreçlerde kullanıldığını, fiyatlama otomasyon oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını duyurdu.

2026 yılına ilişkin planlar kapsamında VavaCars, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hizmet ağını genişletmeyi, yeni lokasyonlarda faaliyet göstermeyi ve dijital süreçleri geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, 2026 yılında da yapay zeka tabanlı uygulamalara yönelik yatırımlarını sürdürmeyi planladığını bildirdi.