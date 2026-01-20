FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddiasıyla yargılanan polislerin davasında 'Hablemitoğlu' anıldı: 'Yaşasa Köstebek 2-3'ü yazardı'

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü soruşturmasında görev alan ve FETÖ firarisi Cevheri Güven’e soruşturma hakkında bilgi ve belge sızdırmaktan yargılanan 1’i tutuklu 4 polisin davasına dün Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

TUTUKLU SANIK SALONDA HAZIR BULUNDU

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanan tutuklu sanık Serkan Dinçer salonda hazır bulundurulurken; duruşmalara katılma zorunlulukları olmayan sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan salonda yer almadı.

KOM’DAN HATLARLA İLGİLİ RAPOR GELDİ

Mahkeme Başkanı duruşmadan önce sanık Dinçer'in kullandığı hatlarla ilgili bilirkişi raporunun mahkemeye bugün (dün) geldiğini belirtip gelen belgeleri okudu.

Okumasını bitirmesinin ardından Dinçer’den yine kullandığı telefon hatları üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nce (KOM) hazırlanan rapor hakkında savunmasını istedi.

‘ABK’NİN AVUKATI CEVHERİ GÜVEN’LE GÖRÜŞTÜ’

Sanık Dinçer; kullandığı belirtilen hatlardan birinin gerçek sahibinin “A.K.” adlı bir şahıs olduğunu, bu şahsın da FETÖ/PDY üyesi olmadığının raporda belirtildiğini vurgulayarak; “Buluntu cep telefonu Ayhan Bora Kaplan’ın avukatınındır. Bu şahsın Cevheri Güven'le konuştuğu, Erk Acarer (gazeteci) ile yayın yaptığı, FETÖ mensuplarıyla konuştuğu sabittir. Cevheri Güven ile ilişkisinin olduğu, Cevheri Güven'e Serdar Sertçelik’ten (ABK davasının yurtdışına kaçan gizliği tanığı) bahsettiği biliniyor. Almanya'da Cevheri Güven ile Erk Acarer ile fiziki görüştüğü açık. Bu kişiler arasında işbirliğinin olduğunu, Cevheri Güven'in videolarında bahsettiği konuları bu avukatın sağladığı açıktır” dedi.

‘CEVHERİ GÜVEN AYNEN YAYINLAMIŞ’

"Cevheri Güven kaynağını gizlememiş, ‘ABK'nin adamları bana bilgi sızdırıyor’ demiş, avukatım da bunu mahkemeye sunmuştur” diyen Dinçer; “Tüm bu delillere rağmen hukuksuz bir şekilde tutukluyum. Serdar Sertçelik, 2023 tarihinde ilgili bir dosyayı göndermiş, Cevheri Güven de bunu sosyal medyada aynen yayınlamış ve kamuoyuna sunmuştur. Herkesin sosyal medyada kullanımına açılan bir belgeyi kullanmak suç değildir. Benden önce 123 kişi indirmiş, ben nasıl suçlu olabilirim. Bir suçlu aranacaksa bana iftira atan kamu görevlileri incelensin. Dava kapsamında aleyhimde hiçbir delil yoktur. Tahliyemi, karar verilecekse beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABK TARAFI KATILMA TALEBİNDE BULUNMAK İSTEDİ

Dinçer’in savunmasının ardından Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Sidar Yurtçiçek, katılma talebinde bulunmak istedi. Mahkeme başkanı, talebe yönelik dilekçe vermesini, sonra değerlendirileceklerini belirtti. Bunun üzerine avukat mahkeme salonundan çıktı.

‘MÜVEKKİLİMİN SUÇSUZLUĞU ORTAYA KONDU’

Serkan Dinçer’in savunma avukatı ise “Gelen belgeler müvekkilimin Cevheri Güven’e bilgi sızdırmadığını gösterdiği kadar kimin gönderdiğini de göstermektedir. Müvekkilimin baştan beri savunması tutarlıdır. Gelinen noktada müvekkilimin savcılığın başka birimden istediği belgelerle suçsuzluğu ortaya kondu. Geçen hafta tahliyesini istedik; ancak yanıt gelmedi. Suçsuzluğu ortaya konmuş bir kişi için tahliye kararı vermiyorsak, bunu vicdanlara sormak istiyorum” dedi.

‘DAVA SUÇLA MÜCADELEDE İSTEM KIRIYOR’

Diğer sanıkların savunma avukatları da süren davanın suçla mücadelede emniyet üyelerinin istem ve cesaretini kırdığını savunarak, gelen belgelerle Cevheri Güven’e bilgi sızdıranların ABK suç örgütü içinden insanların olduğunun ortaya çıktığını, bu nedenle sanıkların beraatine karar verilmesini istedi.

BAŞKAN HABLEMİTOĞLU’NU ANIMSATTI

Sanık Murat Çelik’in savunma avukatı, Cevheri Güven’in yayınlarında kendisine örgüt üyelerinin belge gönderdiğini belirterek, davanın gelinen aşamasında da bu iddianın doğruluğunun göründüğünü savundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı; “Yurtdışında yapılan yayınları yargı makamı incelemez, böyle bir devlet işleyişi olmaz. Ama benim bile masama gelmeden dosyalar hala bunlara gidiyor. Bunun hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Ancak mahkeme olarak yurtdışında yapılan yayınları ciddiye alamayız. Hablemitoğlu hayatta kalsaydı sanırım Köstebek 2, Köstebek 3'ü yazardı" dedi. Avukat da "Biz de ciddiye almıyoruz tabii; ama dediği de çıktı" yanıtını verdi.

DİNÇER’İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Avukatlarının savunmasının ardından dosya savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı; dosyadaki mevcut bulgu durumunun değerlendirildiğinde Dinçer’in tutukluluk halinin devamını, eksik konuların giderilmesini istedi. Mahkeme Başkanı da ara kararından Dinçer’in tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı 6 Nisan’a erteledi.