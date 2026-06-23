Avrupa'da pazarın yeni hâkimi elektrikli araçlar: Tesla ve Çinli markalardan rekor büyüme

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) salı günü açıkladığı verilere göre, Avrupa otomobil pazarında Mayıs ayında yaşanan büyümeyi elektrikli araçlara olan güçlü talep desteklemeyi sürdürdü. Elektrikli otomobillere yönelik bu ilgi, benzinli ve dizel satışlarındaki keskin düşüşü telafi ederken, Çinli markaların Avrupa'daki pazar paylarını hızla genişletmelerine zemin hazırladı.

Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) bölgesini kapsayan toplam yeni araç tescilleri, mayıs ayında yüzde 3,6 oranında artarak 1 milyon 152 bin 523 adede ulaştı. Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise tescillerin 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 oranında arttığı kaydedildi.

ELEKTRİKLİDE YÜZDE 39 ARTIŞ

Pazarın büyüme ivmesini ezici bir üstünlükle elektrikli araçlar domine etti. Tamamen elektrikli (BEV) araç satışları yüzde 39,1, şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar yüzde 13,2 ve tam hibrit otomobiller yüzde 8,2 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte söz konusu çevreci araçlar, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan tüm yeni araçların üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.

ACEA'dan yapılan açıklamada, "Pazar; Avrupa'nın kilit ülkelerinde uygulanan yeni ve revize edilmiş vergi avantajları ile teşvik programlarının da desteğiyle, çeşitli elektrikli araç teknolojilerine yönelik güçlü tüketici talebinden faydalanmaya devam etti" ifadelerine yer verildi.

Buna karşılık, geleneksel içten yanmalı motorlara olan talepte sert bir daralma yaşandı. Hem benzinli hem de dizel araç satışları yaklaşık yüzde 19 oranında düştü.

AVRUPALI ÜRETİCİLER YERİNİ ÇİNLİ RAKİPLERİNE BIRAKIYOR

Sektördeki bu keskin geçiş sürecinde geleneksel Avrupalı otomobil üreticileri pazar payı kaybetti. Rekabetin giderek kızışmasıyla birlikte pazarın devleri Renault, Stellantis ve Volkswagen'in satışlarında yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda düşüşler yaşandı.

Avrupalı markaların gerilediği bu tabloda, Çinli otomobil üreticileri dikkat çekici kazanımlar elde etti. Mayıs ayında satışlarını Leapmotor yüzde 465,1 oranında artırırken, Chery yüzde 244,1 ve BYD yüzde 136,6 gibi çarpıcı sıçramalar yaptı. Diğer üreticiler cephesinde ise Geely yüzde 12,6, SAIC ise yüzde 13,9 oranında büyüme kaydetti.

Öte yandan Tesla, bir yılı aşkın süredir devam eden daralma trendinin ardından pazara güçlü bir dönüş yaptı. Şirket, satışlarını yüzde 107,9 oranında artırarak 28 bin 610 adede ulaştı ve toparlanma sürecini üst üste dördüncü aya taşımayı başardı.