Avrupa'da otomobil satışları açıklandı: O üreticide büyük düşüş!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:34

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:34

Sektör verilerine göre, Avrupa'da yeni otomobil satışları Ocak ayında %2,1 oranında azalırken, ana pazarlarda tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli otomobil kayıtlarındaki artış, benzinli ve dizel satışlarındaki düşüşü telafi etmeye yetmedi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'de toplam satışlar geçen yıla göre düşerken en çok satış yapan ülkeler arasında sadece İspanya'da bir önceki yıla göre artış kaydedildi.

ÇİN REKABETİ

AB yürütme organı, otomobil üreticileri, sendikalar ve çıkar gruplarıyla yapılan görüşmelerin ardından 5 Mart'ta otomotiv sektörü planlarını sunacak.

Çinli rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan ve ABD gümrük tarifelerine hazırlanan AB otomobil üreticileri, komisyondan ocak ayında yürürlüğe giren CO2 emisyon hedeflerinden kaynaklanan potansiyel cezaların hafifletilmesini talep ediyor.

Bazı otomobil üreticileri elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmek için benzinli motorlu modellerin fiyatlarını artırdı, ancak sektörde müşterilerin daha az araç satın alacağından korkuluyor.

Elektrikli ulaşım grupları ise hedefleri zayıflatmaya yönelik her türlü girişimin elektrikli ulaşım altyapısına yapılan yatırımları sekteye uğratacağını ve blokun rekabet gücünü engelleyeceğini iddia ediyor.

STELLANİS'TE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi'nde (EFTA) ocak ayı satışları, ağustos ayından bu yana en düşük hacim olan 1 milyon otomobil satışının biraz altına düştü.

Volkswagen %5,3 ve Renault satışları %5,4 artarken, Stellantis satışları %16 düştü.

AB'de, bataryalı elektrikli (BEV) ve hibrit elektrikli (HEV) araçların kayıtları sırasıyla %34 ve %18,4 oranında artmasına rağmen ocak ayı satışları %2,6 oranında düştü. Plug-in hibrit (PHEV) satışlarının ise %8,5 oranında azaldığı görüldü.

Blokta satılan elektrikli araçlar - BEV, HEV ya da PHEV, ocak ayında binek araç kayıtlarının %57,2'sini oluştururken, bu oran bir önceki yıl %47,4'tü.

En büyük AB pazarlarından İspanya'da satışlar %5.3 artarken, Fransa, İtalya ve Almanya'da %6.2, %5.8 ve %2.8 düştü. İngiltere'de ise %2,5 oranında azalmıştır.

TRUMP TEHDİDİ

Avrupalı otomobil üreticileri bir yandan iç pazarlarındaki yüksek maliyetleri düşürmek ve Çin'den gelen rekabetle mücadele etmek için uğraşırken diğer yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyacağı potansiyel ithalat tarifeleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor.

Trump alüminyum ve çelik üzerindeki gümrük vergilerini artırdı ve Meksika ile Kanada'dan yapılan ithalatın yanı sıra tüm otomobiller ve yarı iletkenler üzerinde %25'lik bir gümrük vergisi tehdidinde bulundu.