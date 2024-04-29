Beklediği ivmeyi yakalayamayan ikinci el pazarı gözünü yaz aylarına çevirdi: Hareketlilik bekleniyor

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, 2024 yılı başından bu yana fiyatların yüzde 8-10 arası arttığını, döviz kurlarının sabit kalmayıp yükselmesi ve sıfır araç fiyatlarının zamlanmasıyla ikinci el fiyatlarının artacağını söyledi. Mutlu yaptığı açıklamada, “Kredi maliyetlerinin yükselmesi, güncellenmeyen vade ve kredi kuralları, uzun bayram tatili, döviz kurundaki iniş çıkışlar gibi etmenler yılın ikinci çeyreğine ikinci el pazarının durgun girmesine sebep oldu. Ancak sıfır araç fiyatlarındaki artış, belirtilen hususlar gereği ikinci el sektörüne aynı hızla yansımadı. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki fark hâlâ yeteri kadar kapanmadığı için ikinci el fiyatlarında bir gerileme söz konusu olmayacaktır. Tam tersine mayıs ayının başlamasıyla birlikte hareketlenme ve küçük ölçülerde fiyat artışları sektörün tekrar kurban bayramı sonuna kadar hareketli dönemlerden geçmesine sebep olacaktır” dedi.

‘CANLILIK ARTACAK’

VavaCars’ın her ay yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mart 2024 sonuçlarına göre ikinci el araç fiyatları yükselmeye devam ediyor. 2023 Aralık ayından bu yana yükselişte olan ikinci el araç fiyatları mart ayında yüzde 2.1 oranında arttı. Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “0 km araçlara zam gelmesi ile birlikte ikinci el araçlara yönelim arttı. Bu durum ikinci el araca talebin artmasında ve fiyatların da yükselmesinde etkili oldu. İkinci el araç piyasasının, önümüzdeki dönemde canlılığını daha da artırmasını bekliyoruz. Özellikle döviz kurundaki değişimler ve aylık enflasyon etkisi, doğal biçimde araç fiyatlarının yükselmesinde etken olacaktır” açıklamasını yaptı.