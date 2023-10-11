Yayınlanma: 11.10.2023 - 18:01

Güncelleme: 11.10.2023 - 18:01

Otomobil alacak insanların en çok karşılarına çıkan terimlerden biri olan beygir gücü ifadesi insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Beygir gücü nedir? Beygir gücü ne anlama gelmektedir?

BEYGİR GÜCÜ NEDİR? NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Ünlü İskoçyalı mühendis ve fizikçi James Watt, buhar makinelerinin güçlerini ifade etmek için kullandığımız beygir gücü kavramını 1782 yılında kullanmıştır. Bu terim, o dönemde buhar makinelerini satın almayı düşünen müşterilere, bu makinelerin iş yapma kapasitesini daha iyi anlatabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Watt hesaplamalarına göre, bir at değirmen çarkını saatte 144 kez döndürebiliyor ve bu çarka 180 libre-kuvvet uyguluyor. Böylece, bir buhar makinesinin kaç beygir gücüne eşdeğer olduğunu daha kolay bir şekilde ifade ediyor.

Bu beygir gücü birimi, daha sonra özellikle otomobil ve elektrik motorlarının güçlerinin ölçümünde sıkça kullanılmıştır. Beygir gücü terimi, motorların performansını ve gücünü anlamamıza yardımcı olan evrensel bir ölçü haline gelmiştir. James Watt'ın bu icadı, endüstri devrimi ve teknolojinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.