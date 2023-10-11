Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:36

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:52

Otomotivlerin parçalarından biri olan diferansiyel son zamanlarda birçok insan tarafından merak edilmeye başlandı. İnsanlar internette diferansiyelin ne işe yaradığını arıyor.

Peki diferansiyel nedir? Diferansiyel ne işe yarar?

DİFERANSİYEL NEDİR?

Diferansiyel, bir motorlu aracın temel parçalarından biri olarak, iki teker arasındaki devir dengesini sağlayan kritik bir bileşen olarak kabul edilir. Bu parça, aracın dönüşlerde ve virajlarda denge ve güvenlik sağlayan önemli bir rol oynar.

DİFERANSİYEL NE İŞE YARAR?

Diferansiyel, aracın tekerleklerinin farklı hızlarda dönmesine izin vererek, aracın virajlarda düzgün bir şekilde manevra yapmasını sağlar. Virajlarda, iç taraftaki tekerlekler daha az mesafe kat etmelidir, bu nedenle diferansiyel, iç tekerleğin daha yavaş, dış tekerleğin ise daha hızlı dönmesini sağlar. Bu sayede araç, virajları güvenli bir şekilde alabilir ve dengeyi koruyabilir.

Diferansiyel, aracın virajlarda yuvarlanmasını engeller ve sürüşü daha güvenli hale getirir. Bu parça, fiziksel prensiplere dayalı olarak çalışır ve aracın her iki tekerleğinin farklı hızlarda dönmesini mümkün kılar.

Sonuç olarak, diferansiyel, bir aracın tekerlekleri arasındaki hız farkını dengeleyerek güvenli ve düzgün sürüşü sağlayan önemli bir parçadır. Bu parça, araçların virajlarda dengeli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olur ve sürücülere güvenli bir sürüş deneyimi sunar.

KİLİTLİ DİFERANSİYEL NEDİR?

Diferansiyel, bir aracın tekerleklerinin farklı hızlarda dönmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Ancak bazı durumlarda, tekerleklerin tamamen eşit hızlarda dönmesi istenmez, özellikle araç zorlu koşullarda ilerliyorsa. İşte burada kilitli diferansiyel devreye girer ve tekerlekler arasındaki eşitliği sağlar.

Kilitli diferansiyel sistemi, iki tekerleğin bağlı olduğu şaftı kilitler. Bu, tekerleklerin bağımsız hareket etmesini önler ve her iki tekerleği de aynı hızda döndürür. Bu sayede araç patinaj yaparken, tekerleklere iletilen enerji azalır. Aynı zamanda lastik aşınması da önlenir. Kilitli diferansiyel, aracın denge sağlamasına yardımcı olur ve gereksiz enerji tüketimini engeller.

Sonuç olarak, kilitli diferansiyel sistemi, aracın patinaj yapmasını engelleyerek denge sağlar ve enerji tasarrufuna yardımcı olur. Bu sistem, zorlu yol koşullarında ve off-road sürüşlerinde büyük bir avantaj sunar.