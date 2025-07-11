BMW'den ABD tarifelerine yönelik açıklama...

Alman otomotiv devi BMW'den ABD'nin Kanada ve Brezilya'ya karşı uygulamaya aldığı gümrük tarifelerinin ardından açıklama yapıldı.

BMW CEO'su Oliver Zipse yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin otomobil ithalat tarifeleri konusunda, potansiyel olarak ithalatı ihracatla dengeleyecek bir mekanizma da dahil olmak üzere, yakında "yönetilebilir" bir anlaşmaya varacakları konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Oliver Zipse'nin yorumları, Avrupa'nın Donald Trump yönetimindeki ABD yönetiminden bir ticaret anlaşmasının çerçevesini çizebilecek ve Avrupa otomotiv ihracatındaki tarife seviyelerini netleştirebilecek bir mektup beklediği bir dönemde geldi. Trump dün yaptığı açıklamada AB'nin cuma gününe kadar tarife oranlarına ilişkin bir mektup alabileceğini söyledi.

'SONUCU BEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Zipse, Münih'te düzenlenen bir şirket etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yönetilebilir bir sonuç çıkacağı konusunda iyimserim ama sonucu beklemek zorundayız” dedi.

Zipse, ABD'den yapılan ihracatın ithalatı dengelemesine olanak tanıyan olası bir “netleştirme mekanizmasının” anlaşmanın bir parçası olabileceğini söyledi. En büyük üretim tesisi Güney Carolina'nın Spartanburg kentinde bulunan BMW böyle bir düzenlemeden faydalanabilir.

Mekanizmanın ihraç edilen araç sayısından ziyade ABD pazarından yapılan ihracatın değerine dayalı olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, her iki taraf da böyle bir mekanizma üzerinde anlaşırsa bu durum otomobil parçaları ithalatına da fayda sağlayabilir.

ABD'NİN EN BÜYÜK İHRACATÇISI

Zipse, 2024 yılında ülke dışına ihraç ettiği 225 bin otomobile atıfta bulunarak “Önemli bir noktadayız çünkü ABD'nin en büyük otomobil ihracatçısıyız” dedi.

ABD'ye otomobil ithalatında uygulanan yüksek gümrük vergileri, Avrupalı otomobil üreticilerini bir yandan Washington ile Avrupa Komisyonu arasındaki görüşmelerde bu vergilerin etkisini en aza indirecek bir anlaşma umarken bir yandan da yanıt vermeye zorluyor.

Kaynaklar bu hafta başında Brüksel'in baskıyı hafifletmek için ihracat ve yatırım kredileri ile mevcut tarife oranlarında karşılıklı indirimler de dahil olmak üzere bir önlem paketi önerdiğini söyledi.