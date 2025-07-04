BMW'den elektrikli araç sahiplerine uyarı: 70 bin araçta güç kaybı riski!

BMW, 2023 ve 2024 model yıllarına ait yaklaşık 70.000 elektrikli aracında, sürüş gücü kaybına yol açabilecek bir sorun keşfettiğini açıkladı. Bu sorun, belirli araçlarda batarya yönetim sisteminden kaynaklanıyor ve aracın performansını önemli ölçüde etkileyebiliyor.

BMW, bu sorunun özellikle i4 ve iX modellerinde tespit edildiğini duyurdu. Sorunun, bataryaların düzgün şarj edilmesini ve enerji kullanımını düzenleyen yazılımdan kaynaklandığı belirtiliyor. Şirket, bu yazılım hatasının araçların sürüş menzilini de kısaltabileceğini ve sürüş sırasında güç kaybına neden olabileceğini vurguladı.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ İLE ÇÖZÜLECEK

BMW, hatalı yazılımı güncelleyerek sorunu çözmeyi planlıyor. Şirket, araç sahiplerini bilgilendirerek en kısa sürede bir yazılım güncellemesi yapılacağını belirtti. Bu güncelleme, araçların bataryalarının daha verimli çalışmasını sağlayacak ve sürüş performansını eski haline getirecek.

BMW, dünya çapında etkilenen araç sahiplerine ulaşarak, gerekli adımların atılmasını sağlayacak. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sürüş güvenliği ve performansı için tüm araçlarını gerekli düzeltmelerle donatmaya devam edecek.

ETKİLENEN ARAÇLAR

BMW, söz konusu yazılım sorunundan etkilenen araçları belirli bir listeyle duyuracak ve bu araçlar için ücretsiz güncelleme sağlanacak. Şu anda, tam olarak hangi üretim tarihli ve hangi modellerin etkilendiği konusunda daha fazla ayrıntı verilmedi. Ancak, etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede BMW ile iletişime geçmesi gerektiği ifade ediliyor.

UYARI GELDİ

Elektrikli araçlar, sürüş deneyimi ve çevre dostu yaklaşımları ile önemli bir pazar payına sahip. Ancak, her yeni teknoloji gibi, bu araçların da zaman zaman yazılım ve donanım sorunları yaşanabiliyor. BMW, bu sorunu hızlı bir şekilde çözmeyi hedefliyor, ancak müşterilerine olası güç kayıpları ve sürüş menzili kısıtlamaları konusunda dikkatli olmaları öneriliyor.