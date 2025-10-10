Borusan Next'ten ilk işbirliği: İzmir'de start verildi...

Borusan Otomotiv’in kullanılmış otomobil pazarındaki markası Borusan Next, bayilik modelindeki ilk işbirliğini İzmir’de Özgörkey Otomotiv ile hayata geçirdi. Gaziemir’de faaliyete başlayan Borusan Next | Özgörkey, her marka ve model kullanılmış otomobilin yanı sıra ekspertizden geçirilmiş motosikletler için de değerlemeden takas ve alım-satıma, krediden sigorta çözümlerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik hizmet sağlıyor.

Borusan Next | Özgörkey açılışında konuşma yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük dördüncü ikinci el otomobil pazarına sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon sıfır kilometre otomobile karşılık 8 milyon adet kullanılmış otomobil satılıyor. Ancak bu işlemlerin yalnızca yüzde 5’i kurumsal yapılar aracılığıyla gerçekleşiyor. Müşterilerden gelen geri bildirimlerde, ikinci el araç alım-satımında daha şeffaf, güvenilir ve kurumsal yapılara duyulan ihtiyaç net biçimde görülüyor'' ifadelerini kullandı.

Tiftik daha sonra bu ihtiyaca karşılık geçen yıl Borusan Next markasının kurulduğu söylerken ardından ''İzmir ile başlayan bayi yapılanmamızı önümüzdeki dönemde farklı şehirlere taşımayı planlıyoruz” dedi.