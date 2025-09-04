Borusan Otomotiv Motorsport'tan çifte zafer!

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi 2025 sezonunun beşinci ayağında güçlü bir performans sergileyerek hafta sonunu çifte podyumla tamamladı. 30 – 31 Ağustos tarihlerinde motor sporlarının efsanevi pisti Nürburgring’de, zorlu hava koşullarında yapılan mücadelelerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda elde edilen bu gurur verici sonuçlarla BOM, pilotlar klasmanında ikinci sıraya yükselirken, takımlar şampiyonasında da ikinci sıradaki konumunu korudu.

13 SIRA ÖNE GEÇTİ

30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta, 11 numaralı otomobilde yarışan pilotlarımız Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim on üçüncü sırada başladıkları yarışı beşinci sırada bitirerek pilotlar sıralamasında değerli puanlar kazandılar. 12 numaralı otomobilde yarışan Berkay Besler ve Gabriele Piana ise üstün bir mücadele sonucunda on altıncı sırada başladıkları yarışta üçüncülüğü elde ederek Zafer Bayramı’nda podyuma çıkarak bayrağımızı dalgalandırdı.

31 Ağustos Pazar günü yapılan ikinci yarışta, 23. sıradan start alan 11 numaralı otomobil pilotları Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim etkileyici bir yükselişle yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. 12 numaralı otomobilin direksiyonundaki Berkay Besler ve Gabriele Piana ise harika bir performans ortaya koyarak ikinci sırada podyuma çıkmayı başardı. Bu sonuçla BOM, Nürburgring hafta sonunu iki gün üst üste podyum başarısıyla taçlandırdı.

FİNAL YARIŞI EKİMDE

GT4 Avrupa Serisi’nin final yarışı 11 – 12 Ekim tarihlerinde Barcelona Pisti’nde yapılacak. BOM, sezonun son ayağında da şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye hazırlanıyor.