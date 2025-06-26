BYD'den 700 km menzilli elektrikli otobüs

BYD, mevcut B13 modelinin bir evrimi olan şehirlerarası segment için B13.b elektrikli otobüsünü tanıttı. Artık şirketin entegre Blade Batarya Şasisi üzerine inşa edilen otobüs, “700 kilometreye kadar menzil” sağlayan yapısal bir bataryaya sahip.

BYD, Hamburg'daki UITP Zirvesi'nde yeni elektrikli şehirlerarası otobüsünü tanıtarak geniş formatlı sıfır emisyonlu aracın Avrupa'daki ilk çıkışını gerçekleştirdi. B13.b, Busworld Europe 2023'te prömiyeri yapılan tamamen elektrikli B12'yi takip ediyor ve şirketin Blade Battery Chassis platformuna sahip ikinci modeli oldu. Bu hücreden şasiye teknolojisi, LFP bataryayı doğrudan araç yapısına entegre ediyor.

Yeni platform sayesinde B13.b, 560 kWh'ye kadar kapasiteye sahip bir batarya barındırabiliyor. Bu değer de selefinden 54 kWh daha fazla olarak dikkat çekiyor. BYD'ye göre otobüs, çalışma koşullarına bağlı olarak tek bir şarjla “700 kilometreye kadar” menzil elde edebilir. Bu rakam, SORT döngüsü (Standartlaştırılmış Yol Testi) kapsamındaki ön verilere dayanıyor.

BYD B13.B TEKNİK ÖZELLİKLERİ

13,2 metre uzunluğundaki araç 49 koltuk ve 78'e kadar toplam yolcu kapasitesi sunuyor. Şu anda mevcut olan B13'ten 8 koltuk daha fazla. Model iki adet 150 kW'lık göbek motorundan güç alıyor. BYD, 700 km menzil için 560 kWh batarya varyantının yanı sıra 620 km'ye kadar menzil sağlayan 476 kWh'lık bir versiyon da sunuyor. En yüksek hız 100 km/sa ile sınırlandırılıyor.

B13.b için şarj seçenekleri arasında 192 kW (tek taraflı) standart DC hızlı şarj veya iki 192 kW bağlantılı çift taraflı şarj bulunuyor. Araç ayrıca 500 kW'a kadar pantograf şarjı ile de uyumlu.