BYD fabrika planlarını durdurdu!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Meksika’da kurmayı planladığı yeni üretim tesisini, ABD ile olan ticaret gerilimlerinin arttığı bir dönemde erteledi. Şirket, Amerika’nın Çin'e uyguladığı ticaret engellerinin, bölgedeki yatırım kararlarını etkilediğini açıkladı. Ayrıca, ABD'nin potansiyel olarak BYD'nin üretimini hedef alması, şirketin Meksika'daki fabrikayı inşa etme kararını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

BYD’nin, Meksika'daki fabrikasının üretim kapasitesinin, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki talebi karşılamayı hedeflediği belirtilmişti. Ancak, Trump yönetiminin serbest ticaret politikaları ve Çin'e yönelik gümrük vergileri gibi faktörler, bu yatırım planının revize edilmesine neden oldu.

Meksika'daki bu fabrika, şirketin Kuzey Amerika'daki büyüme stratejisinin önemli bir parçasıydı. Ancak ticaret politikalarındaki belirsizlikler, otomobil üreticisinin stratejik planlarını gözden geçirmesine yol açtı.

BYD'nin bu kararının, ABD ile olan ticaret gerilimlerinin gelecekte daha da derinleşebileceği endişesini yansıttığı belirtiliyor. Şirket, Meksika'daki projeye dair kesin bir tarih vermektense, mevcut piyasa koşullarına göre esnek olmayı tercih ediyor.