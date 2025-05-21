BYD hisseleri rekor üstüne rekor kırıyor!

Elektrikli araç üreticisi BYD'nin Hong Kong borsasındaki hisseleri rekor seviyeye çıkarak, Çin anakarasındaki fiyatlara göre en yüksek prim farkını yakaladı. Hisselere yönelik yabancı yatırımcı ilgisi de öne çıkıyor.

BYD HİSSELERİ ZİRVE YAPTI

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Hong Kong borsasında işlem gören hisseleriyle yeni bir zirveye ulaştı. Şirket hisseleri, Contemporary Amperex Technology'nin rekor halka arzının yarattığı olumlu hava ile yüzde 4,4’e kadar değer kazandı.

HALKA REKOR ARZ!

Tesla ve Volkswagen gibi büyük otomobil üreticilerine batarya tedarik eden ve dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi olan Çinli Contemporary Amperex Technology (CATL), Hong Kong Borsası'nda 4,55 milyar dolarlık halka arzla 2025’in en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Şirketin hisseleri ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 17 değer kazandı.

ÇİN BORSALARINDAKİ POZİTİF SEYİR

Çin borsaları bugün genel olarak pozitif seyrediyor. Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla işlemde bulunuyor.

YABANCI YATIRIMCININ GÖZDESİ

BYD’nin Hong Kong hisselerindeki artış, şirketin geleceğine yönelik güvenin özellikle yabancı yatırımcılar arasında güçlendiğini gösteriyor.

ÇİFTE LİSTELENME AVANTAJI

Bu durum, BYD gibi hem Çin anakarasında hem de Hong Kong borsalarında listelenen şirketlerin arasında öne çıkmasını sağlıyor.