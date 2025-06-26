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BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...
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BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

26.06.2025 13:43:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...
BYD kısa süre önce ürettiği otomobilleri ihraç etmek üzere iki yeni kargo gemisini daha yola çıkardı. BYD Xi'an ve BYD Changsha sırasıyla yaklaşık 7 bin ve 9 bin 200 adet araç taşıyabiliyor. Bu gemiler BYD'nin beşinci ve altıncı kargo gemileri oldu.

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

BYD Changsha

BİR GEMİ DAHA GELİYOR

7 bin araç kapasiteli bir başka araç taşıyıcı olan BYD Zhengzhou da hizmete girmek üzere. Yedi büyük gemi ile BYD, dünya çapındaki otomobil üreticileri arasında türünün en büyük filosunu işletecek. 

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

BYD Xi'an

SÜRE AYRINTISI

Ayrıca bu genişleme hızıyla da dikkat çekiyor. Şirket dördüncü büyük kargo gemisi olan BYD Shenzhen'i mayıs ayında suya indirmişti. 

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

BYD Shenzhen

ÇİN RÜZGÂRI

Bu ilkbaharda 9 bin 200 araçlık alanıyla türünün en büyüğü olan BYD Shenzhen'in rekoru kısa süre önce SAIC tarafından aşıldı.

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...
SAIC Anji Ansheng
Bildirildiği üzere, Geely ve SAIC gibi diğer Çinli otomobil üreticileri de artık ihracat için kendi büyük kargo gemilerine güveniyor. Geely JISU Fortune 7 bin araçlık alana sahipken SAIC'in Anji Ansheng'i 9 bin 500 kadar araç taşıyabiliyor. 

BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

Geely JISU Fortune

AVRUPA'YA YELKEN AÇTILAR

Her iki Çinli şirket de kısa bir süre önce yeni kargo gemilerini neredeyse aynı anda ilk seferlerine gönderdi ve her ikisi de Çin'den Avrupa'ya yelken açtı.


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