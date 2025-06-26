BYD iki devi hizmete aldı! Binlerce araçlık gemiler yola çıktı...

BYD kısa süre önce ürettiği otomobilleri ihraç etmek üzere iki yeni kargo gemisini daha yola çıkardı. BYD Xi'an ve BYD Changsha sırasıyla yaklaşık 7 bin ve 9 bin 200 adet araç taşıyabiliyor. Bu gemiler BYD'nin beşinci ve altıncı kargo gemileri oldu.



BYD Changsha BİR GEMİ DAHA GELİYOR 7 bin araç kapasiteli bir başka araç taşıyıcı olan BYD Zhengzhou da hizmete girmek üzere. Yedi büyük gemi ile BYD, dünya çapındaki otomobil üreticileri arasında türünün en büyük filosunu işletecek.



BYD Xi'an SÜRE AYRINTISI Ayrıca bu genişleme hızıyla da dikkat çekiyor. Şirket dördüncü büyük kargo gemisi olan BYD Shenzhen'i mayıs ayında suya indirmişti.



BYD Shenzhen ÇİN RÜZGÂRI Bu ilkbaharda 9 bin 200 araçlık alanıyla türünün en büyüğü olan BYD Shenzhen'in rekoru kısa süre önce SAIC tarafından aşıldı.



SAIC Anji Ansheng Bildirildiği üzere, Geely ve SAIC gibi diğer Çinli otomobil üreticileri de artık ihracat için kendi büyük kargo gemilerine güveniyor. Geely JISU Fortune 7 bin araçlık alana sahipken SAIC'in Anji Ansheng'i 9 bin 500 kadar araç taşıyabiliyor.

