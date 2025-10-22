BYD'nin lüks markasından iki yeni model: Bao 8 ve Bao 5'in özellikleri ve fiyatları belli oldu...

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Çinli otomotiv devi BYD büyümesine devam ediyor. Markanın alt markalarından Fang Cheng Bao iki yeni SUV modelini tanıttı. İşte Bao 8 ve Bao 5'e ait tüm ayrıntılar...

BYD'nin Fang Cheng Bao markası, amiral gemisi Bao 8 SUV'nin beş koltuklu versiyonunu resmen tanıttı. Yeni model, 53.200 ABD Doları'ndan (2 milyon 233 bin 336 TL) başlayan fiyatlarla iki farklı konfigürasyonda sunuluyor. Bu yeni versiyon, mevcut altı ve yedi koltuklu modellere katılarak Bao 8'in ürün yelpazesini tamamlıyor ve daha geniş bir müşteri yelpazesinin alan ve arazi kabiliyeti ihtiyaçlarını karşılıyor.

BAO 8 İÇ MEKAN

Araç, iç mekanda 12,3 inç tam LCD gösterge paneli, 17,3 inç merkezi kontrol ekranı, 12,3 inç yolcu ekranı ve 50 inç AR-HUD gibi çoklu ekran etkileşimini destekleyen sofistike bir kabine sahip. İç mekan ayrıca yeni bir "Snow Hidden Grey" renk düzeni sunuyor. Bilgi-eğlence sistemi, entegre AI büyük modellere sahip bir BYD 9000 çipi ile çalışan DiLink 150 ile çalışıyor ve Huawei telefon uygulamalarının aracın sistemine sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayan "Fang Hua" cep telefonu bağlantısını destekliyor.

Fang Cheng Bao ailesinin amiral gemisi ürünü olan Bao 8, 5195 mm uzunluğunda, 1994 mm genişliğinde ve 1875 mm yüksekliğinde (portbagajla birlikte 1905 mm) olup, 2920 mm dingil mesafesine sahip. Beş kişilik versiyonda üçüncü sıra koltukların kaldırılması, mevcut iç mekanı genişletiyor. Arka bacak mesafesi 100 mm artırılarak 970 mm'lik uzunlamasına oturma alanı elde ediliyor. Hem ikinci sıra hem de ön yolcu koltukları, gelişmiş konfor için dört yönlü ayarlanabilir bacak dayanakları ve sıfır yerçekimli koltuklarla da donatılıyor.

Bagaj, arka koltuklar düz bir şekilde katlandığında 1897 mm derinliğe kadar uzanan 955 litrelik cömert bir depolama alanı sunuyor ve böylece etkili bir şekilde "çift kişilik yatak odası"na dönüşerek aracın kullanım alanını artırıyor.

Sürüş yardımı için tüm Bao 8 modelleri, "park yerinden park yerine" tam senaryo navigasyon yardımı sağlayan Huawei Qiankun Akıllı Sürüş ADS 4.0 sistemiyle donatıldı. Ayrıca, araç dışı park etme, vale park etme ve uzaktan araç manevrası gibi kapsamlı park işlevleri de içeriyor.

BAO 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bao 8, kaputunun altında, 200 kW'lık ön motor ve 300 kW'lık arka motorla eşleştirilmiş 2.0T motora sahip DMO+ plug-in hibrit platformunu kullanıyor. Bu kombinasyon, 550 kW (738 hp) toplam güç çıkışı ve 760 N·m sistem torku sağlayarak SUV'nin 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Platform, kum, çamur ve kayalar dahil olmak üzere çeşitli arazilerde ve hızlarda, koşullardan bağımsız olarak tork çıkışını ve kontrolü optimize ederek istikrarlı ve hassas tekerlek tutuşu sağlayan bir yükseltme olan "tam hız alanı yol yüzeyi algı kontrol teknolojisi"ni ilk kez sunuyor.

BAO 8 MENZİL

Bao 8, 125 km saf elektrik menzili ve 1200 km kombine menzil sunuyor. NEDC yakıt tüketimi 8,5 L/100 km olarak derecelendiriliyor ve 6 kW harici güç deşarj fonksiyonunu destekliyor.

BAO 5 SATIŞA SUNULDU

Fang Cheng Bao, Bao 5 Long-Range Edition ise 37 bin 800 ABD Doları'ndan (1 milyon 568 bin 844 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

BYD'nin Fang Cheng Bao markası, Bao 5 SUV'sinin uzun menzilli versiyonunu bugün resmen tanıttı ve 210 km elektrikli menzile sahip dört yeni model tanıttı. Yeni serinin fiyatı 37 bin 800 ABD Doları'ndan (1 milyon 568 bin 844 TL) başlıyor.

Bao 5'in uzun menzilli versiyonu, geliştirilmiş DMO+ platformu, Huawei Qiankun Akıllı Sürüş ADS 4 ve iyileştirilmiş BYD akıllı ekosistemi dahil olmak üzere temel teknolojilerinde yükseltmelerle öne çıkıyor.

Yeni modellerin kalbinde, mevcut Bao 5 sahiplerine de kablosuz (OTA) güncelleme yoluyla sunulacak bir yükseltme olan DMO+ platformu yer alıyor. Bu platform, aracın tork çıkışının ve hassas kontrolünün hız, arazi veya diğer çalışma koşullarından etkilenmemesini sağlamak için mevcut yol yüzeyi algı kontrolünü iyileştiren "Tam Hız Alanı Yol Yüzeyi Algılama Kontrol Teknolojisi"ni sunuyor.

Gelişmiş sürücü destek sistemleri açısından, Fang Cheng Bao Bao 5'te geliştirilmiş "Park Alanından Park Alanına 2.0" sistemiyle park etme daha sorunsuz hale getirilirken, aktif güvenlik "Tüm Boyutlu Çarpışma Önleme Sistemi CAS 4.0" ile destekleniyor.

BYD BAO 5 ARAZİ KABİLİYETİ

Hem arazi tutkunları hem de şehir içi ulaşım kullanıcıları için Bao 5 DiSus versiyonu, ayarlanabilir sönümleme, yükseklik ve sertlik sunan DiSus-P akıllı hidrolik gövde kontrol sistemi ile donatılmış. Şasi ayrıca aktif ön tarama ve dört tekerlek bağlantı fonksiyonlarına sahip. 790 mm'lik maksimum su geçiş derinliği ve 140 mm'lik süspansiyon yükseklik ayarı ile araç, hem şehir içi sürüş hem de zorlu arazi gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış.

BAO 5 İÇ MEKÂN

Model kabinde, yeni özellikler konforu ve zekayı artırıyor. Bunlar arasında ön yolcu bacak dayanağı ve tek dokunuşla ön "büyük yatak" modu yer alıyor. Akıllı özellikler, akıllı hareket tutması önleme modu ve "akıllı buğu önleme modu" ile geliştirilmiş akıllı klima 2.0 ile genişletiliyor. Devialet ses sistemi ayrıca hoparlör sayısı, ses kanalı sayısı ve donanım performansında iyileştirmeler aldı.

BAO 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model 47.8 kWh bataryaya sahip bir fişli hibrit. Modelin toplam gücü 677 beygir ve 760 Nm olarak ifade edilirken 1.5 litrelik motorun gücü ise 194 beygir. 2 bin 950 kilogram ağırlığındaki model 0'dan 100 km/sa hıza ise 4.8 saniyede çıkabiliyor.