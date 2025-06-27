BYD'nin o modeli tek başına 1 milyon barajını aştı!

Elektrikli araç sektörünün yükselen yıldızlarından BYD, küresel pazarda etkisini artırmaya devam ediyor. Şirketin popüler elektrikli SUV modeli Atto 3 (Çin'deki adıyla Yuan Up), dünya genelinde 1 milyon adetlik satışa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

BYD, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada Atto 3 modelinin küresel satışlarının 1 milyon adedi aştığını duyurdu. Bu başarı, markanın Dynasty serisindeki üçüncü büyük satış başarısı olarak kayıtlara geçti. Daha önce BYD Seal U ve Qin sedan modelleri de benzer başarılar elde etmişti.





3 YILDA 1 MİLYON ADET

BYD Atto 3, Şubat 2022’de Çin pazarında satışa sunulmuştu. Bu da modelin sadece üç yıl dört ayda bu kilometre taşına ulaştığı anlamına geliyor. Çin'de 115.800 yuan’dan (yaklaşık 645 bin TL) başlayan fiyatlarla satılan Atto 3, Türkiye'de ise vergiler ve nakliye gibi diğer nedenlerin de etkisiyle 1 milyon 710 bin TL'ye satılıyor.

Yaklaşık 1 ay önce şirketin en çok satan elektrikli otomobili Seagull’ın bu başarıya ulaştığı açıklanmıştı.



