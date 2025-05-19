BYD'nin yeni modeli e7 560 bin TL'ye satışa sunuldu!

BYD , tamamen elektrikli sedanı e7'yi piyasaya sürdü. Üç donanım seviyesi bulunan modelin fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı. BYD E7 BOYUTLARI Sedan kasas tipine sahip BYD e7, 4780 mm uzunluğa, 1900 genişliğe ve 1515 mm yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise 2820 mm. Ayrıca araçta 16 inç jantlara yer veriliyor.



BYD E7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ BYD e7 motor tipi: Elektrikli

BYD e7 motor gücü: 136 beygir

BYD e7 batarya hacmi: 48 kWh ve 57,6 kWh

BYD e7 menzil: 450 km ve 520 km

BYD e7 şarj süresi: 26 ve 28 dakika (yüzde 80'e kadar başlangıç doluluk oranı belirtilmemiş)

BYD e7 maksimum hız: 150 km/sa

BYD E7 İÇ MEKÂN BYD e7'nin iç mekanında 15,6 inçlik merkezi kontrol ekranı, 5 inçlik LCD gösterge paneli ve düz tabanlı direksiyon simidi bulunuyor. Aracın işletim sistemi BYD'nin DiLink 100'ü tarafından destekleniyor. Orta konsol iki katmandan oluşurken alt katman iki bardak tutucu ve ek depolama alanları ile gelirken, üst katman bazı fiziksel düğmeler ve cep telefonlarını yerleştirmek için bir yuvaya sahip.



BYD E7 FİYATLARI İki farklı batarya tipi ile satışa sunulan BYD e7 fiyatları Çin'de 103 bin 800 yuandan başlayıp 115 bin 800 yuana kadar çıkıyor. Bu da 560 bin 520 TL arasında 625 bin 320 TL arasında değiştiğini gösteriyor.

