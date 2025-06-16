Chery'den süper hibrit teknolojisi! Termal verimlilik rekoru ile daha düşük yakıt tüketimi...

Dünya Çevre Günü kapsamında sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini yeniden vurgulayan Çinli otomotiv üreticisi Chery, çevre dostu teknolojilere yönelik yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirketin geliştirdiği Chery Süper Hibrit (CSH) sistemi, enerji verimliliği ve düşük karbon salımı açısından dikkat çeken yenilikler sunuyor.



YÜKSEK VERİMLİLİKLİ BATARYA Chery’nin yeni nesil hibrit motoru, yüzde 46,5 oranında termal verimlilik sağlıyor. Bu oran, içten yanmalı motorlar için global ölçekte ulaşılan en yüksek değerler arasında yer alıyor. Sürekli değişken elektrikli hibrit DHT şanzıman ve yüksek performanslı batarya sistemiyle entegre çalışan bu yapı, özellikle şehir içi kullanımda verimliliği artırmayı hedefliyor.



TERSİNE VERİMLİLİK CSH sistemi, yoğun trafikte “tersine verimlilik” olarak adlandırılan bir işlevle dikkat çekiyor. Bu özellik, dur-kalk trafikte yakıt tüketimini azaltmayı mümkün kılıyor. Sistem, batarya tamamen boşken bile 100 kilometrede ortalama 4,5 litre yakıt tüketimi sağlıyor.



ÇEVRE DOSTU FABRİKA Şirketin sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımı yalnızca ürün geliştirme ile sınırlı kalmıyor. Ar-Ge süreçlerinden üretime, tedarik zinciri yönetiminden son kullanıcıya kadar tüm aşamalarda çevresel etkiyi azaltmayı amaçlayan Chery, beş üretim tesisine Çin hükümeti tarafından verilen “Çevre Dostu Fabrika” unvanını kazandırmış durumda.



KARBON EMİSYONLARI STRATEJİSİ Ayrıca şirket, karbon emisyonlarının azaltılmasını temel alan kurumsal stratejisi doğrultusunda, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında karbon ayak izini düşürmeyi hedefleyen bir çerçeve benimsiyor. Bu çerçeve, ilk tasarım aşamasından başlayarak üretim sonrası süreçleri de kapsıyor.



IUCN İŞBİRLİĞİ Chery'nin çevresel sorumluluk anlayışı, sosyal katkı projeleriyle de destekleniyor. Şirket, çevre koruma, afet yardımı, yoksullukla mücadele ve eğitim gibi alanlarda farklı bölgelerde sosyal programlar yürütüyor. Bu kapsamda Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ile işbirliğine gidilerek “Doğayı Koru” adlı küresel programa 3,5 milyon dolarlık destek sağlandı. Program; sürdürülebilir su yönetimi, deniz ekosistemlerinin restorasyonu ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konuları hedefliyor.

