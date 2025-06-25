Chery, o sıralamada üçüncü kez zirvede!

Çin merkezli otomotiv üreticisi Chery, Kantar ve Google işbirliğiyle hazırlanan ''En İyi 50 Çinli Marka Oluşturucusu 2025'' raporunda otomotiv kategorisinde üst üste üçüncü kez birinci sırada yer aldı. Genel sıralamada ise iki basamak yükselerek 12’nci sıraya yerleşti. Şirket, böylece bu listede sekizinci kez aralıksız yer alma başarısı gösterdi.

Rapor kapsamında, 400’ün üzerinde markanın değerlendirildiği bir süreç sonucunda, üç temel kriter olan “anlamlılık”, “farklılık” ve “belirginlik” üzerinden yapılan puanlamayla 203 marka kısa listeye alındı. Nihai sıralama ise marka gücü skorlarına göre belirlendi. Chery, uzun yıllara dayanan küresel faaliyetleri ve güvenilirlik algısıyla, otomotiv kategorisindeki liderliğini bu yıl da sürdürdü.

YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ

Chery Grubu, Ocak-Mayıs 2025 döneminde dünya genelinde 1 milyon 26 bin 517 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14’lük bir artışı ifade ediyor. Şirket, böylece yıllık 1 milyon araç satış hedefine tarihinde ilk kez yılın bu kadar erken bir döneminde ulaşmış oldu.

Aynı dönemde, Chery’nin yurt dışı sevkiyatları ise 443 bin 940 adede ulaştı. Bu sonuç, Chery’nin Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı konumunu koruduğunu ortaya koydu. Mayıs 2025 sonu itibarıyla Chery Grubu’nun küresel kullanıcı sayısı 16,7 milyonu aşarken, bunun 4,94 milyonunu yurt dışındaki kullanıcılar oluşturdu.





KÜRESEL MARKA GÜCÜ

Kantar verilerine göre Chery’nin marka gücü skoru yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Marka, Çinli firmaların küreselleşme sürecini izlemeyi amaçlayan bu çalışmada son yıllarda istikrarlı bir performans sergiliyor. Chery’nin bu başarıyı, istikrarlı ihracat hacmi, küresel satış ağı ve kullanıcı güveniyle elde ettiği belirtiliyor.