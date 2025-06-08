Chery, yılın ilk 5 ayında 1 milyonun üzerinde araç satışına ulaştı: Çin'in büyük otomobil ihracatçısı oldu

Çin merkezli otomotiv üreticisi Chery, 2025 yılının ilk 5 ayında sergilediği performansla, Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı unvanını korumaya devam etti. Şirket, ocak-mayıs döneminde toplam 1 milyon 26 bin 517 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir büyüme yakaladı.

Mayıs ayında 205 bin 732 araç satan Chery, yıllık bazda yüzde 9,1’lik artış kaydetti. Aynı ayda yeni enerji araçları (NEV) satışları ise 63 bin 169 adetle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artış gösterdi.

Yılın ilk 5 ayında şirketin yeni enerji aracı satışları toplam 287 bin 798 adede ulaştı. Bu da geçen yıla kıyasla yüzde 111,5’lik bir büyüme anlamına geliyor. Aynı dönemde 443 bin 940 adet araç ihraç eden Chery, Çin’in ihracat lideri olmaya devam etti.





GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ

Chery, ürün geliştirme süreçlerinde güvenlik, elektrikli mobilite ve akıllı teknolojilere odaklanarak üretim standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Şirketin 41 modeli, başta Çin, Avrupa ve Avustralya olmak üzere birçok bölgede geçerli olan 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmeleri aldı.

Şirket ayrıca Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası iş birlikleriyle desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) ile stratejik ortaklık kurularak akıllı ve yeni enerjili araç teknolojilerine odaklanan araştırmalar başlatıldı.

KÜRESEL PAZARLARDA GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Chery, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda bayi ve ortaklık ağını genişletiyor. Barselona Otomobil Fuarı’ndaki katılımıyla dikkat çeken şirket, Avrupa’daki varlığını güçlendirmeyi ve küresel çapta daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Mayıs ayı itibarıyla Chery’nin dünya genelindeki toplam kullanıcı sayısı 16,7 milyonu aşarken, bunların 4,94 milyonunun yurt dışındaki müşterilerden oluştuğu bildirildi. Şirket, önümüzdeki dönemde elektrikli mobilite, sürdürülebilirlik ve akıllı ulaşım çözümlerine yatırım yapmaya devam edecek.