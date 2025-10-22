Chery yüksek menzilli bataryada gaza bastı: Hedef tam 1300 kilometre...

Chery Automobile, 18 Ekim'de Wuhu'da düzenlenen 2025 Chery Küresel İnovasyon Konferansı'nda, kendi geliştirdiği ilk tamamen katı hal pil modülünü tanıttı. CLS'ye göre, bu, şimdiye kadar herhangi bir Çinli otomobil üreticisi tarafından açıklanan en yüksek değerler arasında yer alan 600 Wh/kg hücre enerji yoğunluğuna ulaşan bir prototip. Chery Katı Hal Pil Araştırma Enstitüsü, modülü geliştirdi ve lityum açısından zengin bir manganez katot malzemesiyle eşleştirilmiş yerinde polimerize edilmiş bir katı elektrolit sistemi benimsedi.

TESTLERDEN GEÇTİ

Chery, hücrenin çivi batması ve elektrikli matkap hasarı gibi aşırı kötü kullanım testlerinden sonra bile alev almadan veya duman çıkarmadan güç iletimini sürdürdüğünü söyledi. Bu teknolojiyle donatılmış araçlar, teorik olarak tek bir şarjla 1.500 km'yi aşabilirken, gerçek sürüş menzillerinin 1.300 km'ye ulaşması bekleniyor.

BYD'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Şirket, 2026'da bir pilot operasyon ve 2027'de daha geniş kapsamlı bir dağıtım planını yineledi. Bu planın hayata geçirilmesi durumunda Chery, aynı yıl küçük ölçekli katı hal üretimi hedefleyen rakipleri BYD ve CATL'nin önüne geçecek.

Lansman, Chery'nin hem ihracat hem de gelir açısından güçlü bir yıl geçirmesinin ardından gerçekleşti. Otomobil üreticisi, eylül ayında yurt dışına 137 bin 624 araç göndererek yıllık bazda yüzde 26,2 artış sağladı ve 100 bin adetin üzerinde ihracat gerçekleştirdiği üst üste beşinci ay oldu. 2025'in ilk yarısında Chery'nin geliri, bir önceki yıla göre %26,3 artarak 19,5 milyar ABD Doları'na ulaştı.

Yılın en kapsamlı Çinli otomobil üreticisi halka arzı olan Hong Kong'daki büyük halka arzının ardından, fonların %35'i araç Ar-Ge'sine, %25'i ise yeni nesil teknolojilere ayrıldı ve bu da katı hal projesinin stratejik ağırlığını vurguladı.

Çinli araştırma ekipleri de ilerleme kaydetti. Tsinghua Üniversitesi'nden bir grup, yakın zamanda hem delinmelere hem de 120°C yüksek sıcaklık testlerine dayanıklı, floropolieter bazlı bir elektrolit kullanarak 604 Wh/kg kapasiteli yumuşak paketli katı hal hücresi geliştirdi ve bu da büyük ölçekli uygulamanın uygulanabilirliğini destekledi. Ancak maliyet hâlâ bir sorun teşkil ediyor.

3 KATLIK MALİYET FARKI

Tamamen katı hal pilinin mevcut fiyatının, pahalı sülfür malzemeleri ve düşük üretim verimleri nedeniyle sıvı elektrolitli bir lityum iyon pilinden 2,8 kat daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Chery'nin 600 Wh/kg katı hal modülünü halka tanıtması, şirket ve Çin'in elektrikli araç sektörü için önemli bir teknik dönüm noktası. Başarılı bir şekilde endüstriyelleştirilirse, günümüzün tipik sürüş menzilini iki katına çıkararak ve Çin'in yeni nesil batarya teknolojisindeki konumunu ilerleterek uzun menzilli elektrikli mobilite beklentilerini yeniden tanımlayabilir.