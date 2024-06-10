Çinli araçlara vergiler yükselince markalar yerli üretimi araştırmaya başladı: Fiyatlar yüzde 40 artabilir

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

8 Temmuz’da yürürlüğe girecek yüzde 50 gümrük vergisi nedeniyle satış fiyatlarında ortalama yüzde 40 düzeyinde artış olacağı öne sürüldü.

En çok etkilenecek Chery ise Türkiye’de üretimin araştırılacağını açıkladı. Bu markaların Türkiye’deki pazar payı yüzde 8’i geçti. Bu oranın kısa sürede 12’ye ulaşması beklenirken ek vergiler geldi.

Vergi artışının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin gezisinden sonra açıklanmasına dikkat çeken sektörden bir yönetici, bu vergi de satış hızını beklendiği kadar azaltmazsa elektrikli otomobillere uygulanan yedi bölgede 20 servisin distribütöre ait olma zorunluluğunu içeren yönetmeliğin benzinli ve hibrit araçlara da uygulanabileceğini belirtti.

Vergi artışından etkilenecek markaların başında gelen Chery’nin Türkiye Başkanı Si Fenghuo, şunları söyledi:

‘UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

“Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken diğer taraftan da ilgili bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz”.

MG’nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin ise MG’nin Avrupa’daki ilk üretim tesisisin Türkiye’de kurulması için çaba sarf ettiklerini söylerken “Ülkeler ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti” açıklamasını yaptı.

Vergi sonrası ise fiyatı 1 milyon 328 bin TL olan Chery Omoda 5 Comfort’ın fiyatı yaklaşık 1 milyon 860 bin TL’ye, MG HS Comfort 1.5T-GDI’ın 1 milyon 629 bin TL olan fiyatıysa yaklaşık 2 milyon 280 bin TL’ye yükselebilir.

Markaların verebileceği destek miktarına göre bu fiyatlar aşağı inebilir ama rekabet güçlerini önemli ölçüde azaltacağına kesin gözle bakılıyor.

