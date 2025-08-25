Çinli marka Türkiye'de büyümesini sürdürüyor: OMODA 7'de geri sayım başladı

OMODA markası, Türkiye otomotiv pazarındaki ilk adımlarını atarken, D segmentinde konumlanan yeni SUV modeli OMODA 7’yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın bu hamlesi, Türkiye pazarındaki büyüme stratejisinde önemli bir aşamayı temsil ediyor.

OMODA & JAECOO’nun küresel stratejisi kapsamında geliştirilen OMODA 7, ileri teknoloji sistemleri ve tasarım odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Araç, gelişmiş sürücü destek sistemleri, geniş iç hacmi ve dijital donanımlarıyla, markanın premium segmentteki iddiasını ortaya koyuyor.

İHRACATIN YÜZDE 20'Sİ CHERY'DEN

OMODA 7’nin dış tasarımında keskin hatlar ve dinamik bir gövde formu öne çıkarken, iç mekânda ise büyük boyutlu dokunmatik ekranlar ve entegre bilgi-eğlence sistemleri yer alıyor. Kabin içerisinde dört bölgeli ses tanıma özelliği ve 12 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar bulunuyor. Çift katmanlı ses yalıtımı camları ile dış seslerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

OMODA & JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, markanın küresel performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2025 yılının ilk yarısında Chery Grubu’nun satışlarının yıllık bazda %14,5 artarak 1,26 milyon adede ulaştığını belirtti. Aynı dönemde 550 bin araç ihracatı gerçekleştiren grup, Çin otomobil ihracatının yaklaşık %20’sini karşıladı.

OMODA ve JAECOO markaları ise Temmuz 2025 itibarıyla 600 binin üzerinde küresel satış rakamına ulaştı. Bu performansla iki marka, kendi segmentlerinde dikkat çeken bir büyüme kaydetmiş oldu.

OMODA İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Marka ismindeki “O”, oksijen ve canlılık kavramlarını çağrıştırırken, “MODA” kelimesi modern yaşam tarzına gönderme yapıyor. Şirket, özellikle genç kullanıcıları hedefleyerek bireyselliği ve dijitalleşmeyi öne çıkaran bir marka kimliği inşa etmeyi amaçlıyor.

OMODA 7 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

OMODA 7’nin Türkiye’deki satış tarihi ve fiyatlandırma bilgilerinin ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.