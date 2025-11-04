Çinli model Togg'un 4'te 1 fiyatına satışa sunuldu! İşte 1700 km menzilli yeni sedan...

Çinli otomotiv devi Geely Auto'nun yan kuluşu Geely Galaxy, kompakt plug-in hibrit sedan olarak konumlandırılan Starshine 6'yı Çin'de resmi olarak piyasaya sürdü. Starshine 6, Geely'nin en yeni EM 2.0 güç aktarma sistemi ile donatılıyor. Model, maksimum 1.700 km'lik bir sürüş menzili, 2,8 L/100 km'lik resmi yakıt tüketimi ve 11 kWh/100 km'lik elektrik tüketim oranı sunuyor. Zhejiang Geely Holding bünyesinde Geely Auto, Geely Galaxy, Zeekr, Rada Auto, Proton Holding ve LYNK & Co Şirketi'ni bulunduruyor.

TOGG'UN 4'TE 1 FİYATINA Geely Galaxy Starshine 6, düşük yakıt tüketimi ve yüksek menzili haricinde fiyatıyla da dikkat çekiyor. Togg T10X Türkiye'de 1 milyon 862 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Geely'nin yeni modeli 4'te 1'inden de düşük fiyatla Çin'de satışa sunuldu.

GEELY GALAXY STARSHİNE 6 FİYATLARI Yeni modelde fiyatları 74.800 ile 105.800 yuan (442 bin 68 TL ile 625 bin 278 TL) arasında değişen yedi farklı versiyon sunuluyor. Sınırlı süreli lansman döneminde ise fiyatlar 68.800 ile 99.800 yuan (406 bin 608 TL ile 589 bin 818 TL) arasında değişiyor.

YÜKSEK VERGİLER Modelin satışa sunulduğu fiyatlar Çin mühendisliğini geldiği seviyeyi ve Türkiye'de otomobilden alınan yüksek vergileri tekrar gündeme taşıdı.

GEELY GALAXY STARSHİNE 6 TASARIM Starshine 6'nın ön kısmında dikey krom çubuklara sahip trapez ızgara, gündüz farlarına sahip ince farlar ve iki kıvrımla şekillendirilmiş kaput bulunuyor. Arka kısımda ise ortasında “GEELY” yazısı bulunan tam genişlikte bir arka stop çubuğu ve gizli egzoz düzeni kullanılıyor. Yan tarafta, sedan, gövde boyunca uzanan çift omuz çizgisine sahip fastback tarzı bir tavan çizgisine, geleneksel kapı kollarına ve gövde renginde aynalara sahip.

GEELY GALAXY STARSHİNE 6 BOYUTLARI Geely Galaxy Starshine 6'nın boyutları ise şöyle: 4806 mm uzunluk

1886 mm genişlik

1490 mm yükseklik

2756 mm dingil mesafesi

16 inç jant çapı

GEELY GALAXY STARSHİNE İÇ MEKAN Galaxy Starshine 6'nın iç mekanında Geely'nin yeni nesil Galaxy kabin düzeni yer alıyor. Gösterge panelinde 10,2 inçlik bir gösterge grubu ve 14,6 inçlik bir yüzer dokunmatik ekran bulunuyor. Bunlara iki kollu düz tabanlı direksiyon simidi eşlik ediyor. Araç, Geely'nin kendi geliştirdiği 7 nanometre otomotiv sınıfı çip ve AI büyük dil modeli asistanı tarafından desteklenen Flyme Auto bilgi-eğlence sistemi ile çalışıyor. Fiziksel düğmeler ve döner kadran, temel işlevler için orta konsolda yer alıyor.

SUNROOF VE PANORAMİK KAMERA STANDART Standart donanımlar arasında deri koltuklar, ön koltuk ısıtma, 50 W kablosuz telefon şarjı, panoramik kamera sistemi, ortam aydınlatması, arka hava delikleri, manuel karartmalı dikiz aynası ve tek camlı sunroof bulunuyor.

HAFIZALI PARK ETME ÖZELLİĞİ En üst donanım seviyesi, 11 kamera, üç milimetre dalga radarı ve 12 ultrasonik sensörle desteklenen ve toplam 128 TOPS hesaplama gücü sunan H3 gelişmiş sürücü destek sistemine sahip. Sistem, otoyol navigasyon yardımı (HNOA), şehir içi ulaşım yardımı (CNOA), sesli veya kol komutuyla şerit değiştirme yardımı, acil durum kaçınma yardımı, pedal yanlış kullanımı önleme ve hafızalı park etme olmak üzere toplam 34 işlevi destekliyor.