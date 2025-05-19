Citroen'de CEO değişimi! Xavier Chardon göreve getirildi...

Stellantis, Jeep ve Peugeot markalarının Fransız-İtalyan sahibi, eski CEO'su Carlos Tavares'in satış ve kârdaki dramatik düşüşün ardından aralık ayında aniden ayrılmasından sonra, sektörün en çalkantılı dönemlerinden birinde Citroen'e kimin liderlik edeceğini seçiyor.

Citroen'in bağlı olduğu Stellantis Grubu yaptığı açıklamada, grubun kendi üst düzey yöneticisini arayışının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Xavier Chardon, 1994-2012 yılları arasında Citroen'de çalışmış, en son Fransa'da markanın genel müdürü olarak görev yapmış ve Volkswagen'e katılmadan önce, Avrupa satış müdürü ve son dört yıldır Fransa başkanı olarak görev yaptı.

Xavier Chardon, Citroen'deki görevini 2 Haziran'dan itibaren devralacak. Grup, Koskas'ın Stellantis'in Genişlemiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean-Philippe Imparato'ya rapor vereceğini de ekledi.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, 2023'ten bu yana markayı yöneten selefi Thierry Koskas'ın Stellantis'ten ayrılacağını söyledi.