Citroen'den temmuza özel faizsiz kredi seçenekleri...

Citroen modelleri temmuz ayında özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle sunuluyor.

Bu kapsamda; tamamen elektrikli yeni e-C3’te temmuz ayına özel nakit indirimi sunuluyor.

Citroen’in B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross’ta 150 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Citroen C4’ün benzinli versiyonunda 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanılabiliyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ile SUV genlerini buluşturan yeni C4 X’in MAX donanımlı versiyonunda 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanağı sunuluyor.

TİCARİYE ÖZEL 700 BİN TL KREDİ

Citroen hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor.