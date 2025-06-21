DS Automobiles’in yeni modeli N8, Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu...

DS Automobiles, tamamen elektrikli yeni SUV Coupe modeli DS N°8’i 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye’de piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Markanın yeni amiral gemisi olan DS N°8, aerodinamik tasarımı, yüksek verimliliği, uzun menzili ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor.
YÜKSEK MENZİL
DS N°8, Stellantis’in STLA Medium platformunu kullanıyor ve 97,2 kWh net batarya kapasitesiyle donatılmış. WLTP standartlarına göre 750 kilometreye kadar menzil sunan araç, otoyol sürüşlerinde ise 500 kilometreye varan bir performansa sahip. 12,9 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfında dikkat çeken bir verimlilik seviyesine ulaşıyor.
Model, iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak: 213 beygir gücünde önden çekişli versiyon ve 350 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli versiyon. Dört tekerlekten çekişli varyant, kısa süreli bir güç artışı ile toplamda 375 beygire kadar çıkabiliyor. 0’dan 100 km/sa hıza 5,4 saniyede ulaşan bu versiyonun azami hızı ise 190 km/sa ile sınırlandırılmış.
TASARIM AYRINTILARI
0,24 Cx sürtünme katsayısına sahip olan DS N°8, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alarak tasarlandı. Alçak ve uzun kaputu, gövdeyle hizalanan kapı kolları ve 21 inçe varan jantlarıyla aerodinamik verimliliği artırmayı hedefliyor. Dış tasarımda ayrıca V şeklinde dikey LED gündüz farları, DS PIXELVISION 3.0 far teknolojisi ve ışıklı ızgara gibi detaylar yer alıyor.
Arka bölümde ise “DS AUTOMOBILES” yazısı ve “N°8” rozeti bulunurken, DS LIGHTBLADE aydınlatma sistemi ile modelin gece görünürlüğü artırılıyor.
DS N8 İÇ MEKAN
Araç içinde 16 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve geniş kapsamlı HEAD-UP DISPLAY teknolojisi sunuluyor. DS IRIS SYSTEM 2.0, bu ekranların sezgisel ve kişiselleştirilebilir bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor.
Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan kabinde, koltuklarda ısıtma, havalandırma, masaj ve ense ısıtma özellikleri yer alıyor. Arka yolcular için ise 30 dereceye varan sırt açısı ve geniş baş mesafesiyle üst düzey konfor sunuluyor. 14 hoparlörlü FOCAL ses sistemi ile kabin içi ses deneyimi de artırılmış.
SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
DS N°8, aktif süspansiyon sistemine sahip. Ön cama yerleştirilen bir kamera, yol yüzeyini analiz ederek süspansiyon sistemini anlık olarak ayarlıyor. Böylece yol tutuşu ve konfor düzeyi artırılıyor. Etoile donanım seviyesinde standart olarak sunulan bu sistem, değişken amortisör sertlikleriyle sürüş deneyimini iyileştiriyor.
ŞARJ SÜRESİ
620 litreye varan bagaj hacmi sunan DS N°8, V2L (Vehicle to Load) teknolojisi ile harici cihazlara enerji aktarımı da sağlayabiliyor. 160 kW’a kadar hızlı şarj desteği bulunan model, %20’den %80’e 27 dakikada şarj edilebiliyor. Ayrıca 11 kW ve 22 kW entegre şarj cihazları da sunulacak.
NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
DS N°8, Pallas ve Étoile olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye'deki DS STORE’larda yerini alması beklenen model, markanın elektrikli mobiliteye geçiş sürecindeki önemli adımlarından biri olacak.