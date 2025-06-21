DS Automobiles’in yeni modeli N8, Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu...

YÜKSEK MENZİL

DS N°8, Stellantis’in STLA Medium platformunu kullanıyor ve 97,2 kWh net batarya kapasitesiyle donatılmış. WLTP standartlarına göre 750 kilometreye kadar menzil sunan araç, otoyol sürüşlerinde ise 500 kilometreye varan bir performansa sahip. 12,9 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfında dikkat çeken bir verimlilik seviyesine ulaşıyor.

Model, iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak: 213 beygir gücünde önden çekişli versiyon ve 350 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli versiyon. Dört tekerlekten çekişli varyant, kısa süreli bir güç artışı ile toplamda 375 beygire kadar çıkabiliyor. 0’dan 100 km/sa hıza 5,4 saniyede ulaşan bu versiyonun azami hızı ise 190 km/sa ile sınırlandırılmış.



