DS Automobiles'tan kredi ve takas desteği

DS Automobiles, temmuz ayında sunduğu cazip finansman ve takas desteği fırsatları ile lüks otomobil sahipliğini daha ulaşılabilir kılıyor. Fransız lüksünü ve yüksek teknolojiyi birleştiren DS 7 ve DS 4 modelleri, bu dönemde özel kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

DS 7, zarif tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekerken, 500 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile alıcılarını bekliyor. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle DS 7'nin Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonları, 450 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Ayrıca, tüm DS 7 modellerinde takas desteği de sağlanıyor.

Özgün tasarımıyla dikkat çeken DS 4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu, 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği seçenekleriyle satışa sunuluyor.

DS 7 ÖZELLİKLERİ

DS 7, tasarımındaki güçlü çizgiler ve modern detaylarla dikkat çekiyor. Özellikle DS PIXEL LED VISION 3.0 farları, DS LIGHT VEIL gündüz farlarıyla birleşerek aracın lüks ve teknolojik ruhunu ortaya koyuyor. Ayrıca, DS 7, iç mekanındaki gelişmiş teknolojiler ve konforuyla da öne çıkıyor. Modelde otomatik şanzımanla birlikte üç farklı güç seçeneği bulunuyor.

DS 4 TASARIMI

DS Automobiles, DS 4 modeliyle kompakt hatchback segmentinde yenilikçi bir tasarım anlayışını benimsemiş durumda. Gizli kapı kolları ve aerodinamik gövde tasarımıyla dikkat çeken DS 4, büyük tekerlekleri ve heykelsi yüzeyleriyle dikkat çekiyor.