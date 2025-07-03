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Elektrikli araçlarda yeni dönem: Huawei, 2900 kilometre menzilli batarya geliştiriyor!

Elektrikli araçlarda yeni dönem: Huawei, 2900 kilometre menzilli batarya geliştiriyor!

3.07.2025 15:46:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Elektrikli araçlarda yeni dönem: Huawei, 2900 kilometre menzilli batarya geliştiriyor!

Huawei, elektrikli araçlar için 2900 kilometre menzil vadeden bir batarya üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu teknoloji, şarj istasyonlarına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Huawei, elektrikli araçlar için devrim yaratabilecek bir batarya üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, tam şarjla 1800 mil (yaklaşık 2900 kilometre) yol alabilen bir batarya teknolojisi geliştiriyor. Bu yeni batarya, şu anki elektrikli araçların menzil sınırlarını aşarak, batarya ömrü ve şarj sürelerini önemli ölçüde iyileştirmeyi vadediyor.

Huawei'nin bu batarya teknolojisi, araçların sadece tek bir şarjla uzun mesafeler kat etmesini değil, aynı zamanda batarya ömrünün de daha uzun olmasını hedefliyor. Şirket, bu gelişmeyle birlikte, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarına olan bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı umuyor.

Batarya teknolojisinin geliştirilmesi, daha uzun menzil sağlasa da, enerji verimliliği, maliyet ve şarj altyapısı gibi diğer faktörler de önemli rol oynuyor. Huawei'nin bu yeni bataryasının ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi araçlarla uyumlu olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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