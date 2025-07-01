Elektrikli Renault Duster geliyor!

Fransız otomobil markası Dacia, en popüler SUV modeli olan Duster'ı tamamen elektrikli bir versiyonla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında tanıtılması beklenen elektrikli Dacia Duster, markanın elektrifikasyon stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkacak.



ELEKTRİKLİ SUV REKABETİ ARTIYOR Dacia, düşük maliyetli araçlarıyla bilinen bir marka olarak, elektrikli Duster modelini, tamamen yeni bir platformda geliştirecek. Bu modelin, markanın daha önce piyasaya sürdüğü Spring elektrikli modelinden sonra ikinci elektrikli araç olacak.



Elektrikli Duster, markanın müşterilerine geniş bir iç mekan, yüksek arazi kabiliyeti ve şık bir tasarım sunarken, aynı zamanda çevre dostu ve düşük işletme maliyetleriyle de dikkat çekecek.



DUSTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ Türkiye'de Renault Grubu altında faaliyet gösteren Dacia'nın son Duster modeli daha önceki nesilden farklı olarak Renault markası altında satılmaya başlandı.



Yeni modelin tasarımında, özellikle Duster'ın klasik hatlarına sadık kalınacak. Ancak, elektrikli araç teknolojisinin sunduğu fırsatlar doğrultusunda daha modern ve aerodinamik bir tasarım ön planda olacak.



Yeni elektrikli Duster, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının ortak platformu olan CMF-B EV platformunu kullanacak. Bu platform, hem şehir içi kullanımda hem de daha zorlu arazilerde başarılı performans sergileyebilmesi için tasarlandı.



ELEKTRİKLİ DUSTER MENZİL Elektrikli Duster, etkileyici menzil ve güçlü performans sunmayı vaat ediyor. Dacia, bu modelde kullanacağı bataryanın, bir tam şarjla 400 kilometreye kadar menzil sunmasını hedefliyor. Ayrıca, araç hızlı şarj özelliğiyle, daha kısa sürelerde enerji alarak uzun yolculukları rahatlıkla tamamlamaya olanak sağlayacak.



ELEKTRİKLİ DUSTER TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ Dacia, elektrikli araçlarıyla daha geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor. Elektrikli Duster, rekabetçi fiyatlarla sunulacak. Türkiye'deki otomobil pazarında, uygun fiyatlı elektrikli araçların ilgiyi artırması bekleniyor.

Türkiye'de elektrikli otomobiller yüzde 10 ile 60 arasında ÖTV'ye tabi şekilde vergilendiriliyorken, Renault Grubu'nda yer alan Megane e-Tech ve 5 e-Tech gibi Duster'ın da yüzde 10 ÖTV'ye tabi olması mümkün görülüyor.



Modelin çıkacağı tarihe kadar ÖTV'de değişiklik olsa dahi elektrikli modellerin yine de benzinli ve dizel modellere oranla daha düşük vergi oranına tabi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

