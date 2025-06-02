En uygun fiyatlı elektrikli

Sıfır emisyonlu mobiliteyi erişilebilir fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için üretilen tamamen elektrikli yeni E-C3, akıllı otomobil platformu ile rakiplerinden ayrışıyor.

SUV karakteri, geniş iç hacmi ve markaya özgü yüksek konfor özellikleriyle 4’üncü nesil C3, plus ve max donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Yeni Citroën C3, plus isimli başlangıç versiyonundan itibaren zengin ekipmanlarla donatılıyor; 17 inç çelik jantlar, tavan barları, LED farlar, 10,25 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Comfort Citroën Advanced Comfort koltuklar, Citroën Advanced Comfort süspansiyon, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar, arka park sensörü ve Citroën Head-Up Display standart olarak sunulan donanımlar arasında. Güvenlik tarafında ise aktif şerit takip sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, akıllı uzun far asistanı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı ile “sürücü, yolcu, ön, yan ve perde hava yastıkları” gibi güvenlik ve sürüş destek sistemleri yeni E-C3’te standart olarak sunuluyor.

446 kilometreye kadar WLTP şehir içi sürüş menzili sunabilen 44 kWsa LFP batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle yeni Citroën E-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor.

DAHA KASLI VE GÜÇLÜ

Citroën, yeni nesil C3 Aircross modelini Türkiye’de 1 milyon 249 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Tamamen yenilenen C3 Aircross, dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüetiyle daha iddialı, kaslı ve güçlü bir görünüme sahip. 4.39 metre uzunluğa sahip yeni C3 Aircross, yine kompakt ve kullanışlı bir otomobil olmaya devam ederken, aynı zamanda daha geniş bir kabin deneyimi sunuyor. Hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle birlikte plus ve max donanımlı versiyonları ile yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, Citroën’in B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor. C3 ile aynı tasarım dilini paylaşan yeni araç, Türkiye’deki kullanıcılara da geniş ve ferah bir araç içi konfor deneyimi vaat ediyor.