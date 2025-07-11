Fişli hibrit Peugeot 3008 düşük ÖTV'yle geliyor! Tarih açıklandı...

Türkiye'de günden güne satış adedini yükselten Peugeot'nun Türkiye'de yüzde 40 ÖTV ile satılan elektrikli e-3008 ve 1.2 litrelik yüzde 80 ÖTV'ye tabi olan modelinin ardından seriye fişli hibrit modelin de ekleneceği açıklandı.

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, yılın ilk yarısında 41 bin 640 satışla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 büyüyerek, yüzde 6,8 pazar payı elde ettiklerini açıkladı.

Marka olarak 2025'i performans yılı olarak kabul ettiklerini anımsatan Kaplan, 2024 yılında modellerinin neredeyse tamamının yenilendiğini, 12 ayda 11 yeni model lansmanı yapıldığını aktardı.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının yıllık bazda yüzde 5,2 büyüyerek toplam 607 bin 977'ye ulaşmasını değerlendiren Kaplan, ''Yaklaşık 608 bin adetlik bir pazar gerçekleşti. Aslında yine bir rekor pazara ulaşmış olduk. Otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre 5,4 büyüyerek 488 bin 3 adet olarak gerçekleşti ve hafif ticari araç pazarı her ne kadar otomobile göre biraz daha geriden geliyor gibi görünse de yine geçtiğimiz yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak yaklaşık 120 bin adetlik bir hafif ticari araç pazarı gerçekleşmiş oldu'' dedi.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ İLK 6 AYI Gupse Kaplan, sektörün rekor ilk 6 ay yaşadığını belirterek, aynı dönemde Peugeot olarak 41 bin 640 satış adediyle geçen yıla göre yüzde 29 büyüyerek yüzde 6,8 pazar payı elde ettiklerini bildirdi.

Bu sonucu kendileri için yine tarihi bir rekor olarak tanımlayan Kaplan, marka olarak tüm zamanların en iyi ilk 6 ay sonucuna ulaştıklarını ifade etti. Bununla birlikte binek otomobilde de hafif ticari araçta da büyüdüklerini vurguladı.

Geçen yıla göre binek satışlarının yüzde 15 arttığına işaret eden Kaplan, hafif ticari araç pazarında da satışlarını yüzde 82 artırdıklarını kaydetti.

Kaplan, bu sonuçların etkisinin global pazarlara da yansıdığını söyleyerek, ''İçinde bulunduğumuz Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en çok Peugeot satılan ülkeyiz. Birinci konumdayız ve buradan memnuniyetle sizlere söylemek istiyorum ki global anlamda haziran ayında Türkiye olarak Peugeot sıralamasında 4'üncü olduk'' diye konuştu.

SUV'de çok güçlü bir marka olduklarını vurgulayan Kaplan, SUV satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artırdıklarını söyledi.

Kaplan, bu yılın ilk 6 ayında model bazında en çok 408’in satıldığı ülkenin Türkiye olduğunu da belirtti.

YENİ MODELİ AÇIKLADI Kaplan, Peugeot olarak satışlarının yüzde 35'ini elektrikli ve hibrit teknolojili modellerden gerçekleştirmeyi planladıklarını, yeni 3008'in 1.6 Plug-in Hybrid 195 beygirlik motor seçeneğini eylül ayı itibarıyla satışa sunmaya başlayacaklarını duyurdu.

YENİ PEUGEOT 3008'İN FİYATI AÇIKLANDI 3008 Plug-in Hybrid versiyonlarının eylül ayında showroomlarda olacağını bildiren Kaplan, ''Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlıyoruz. Yeni modelimiz Allure ve GT olarak 2 versiyon seçeneğiyle satışta olacak. Lansmana özel olarak Allure versiyonumuzu 2 milyon 110 bin TL'den ön satışa sunuyoruz'' diye konuştu.