DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri
DS Automobiles, seçili modellerinde temmuz ayına özel fırsatlar sunuyor. 12 ay yüzde 1.99 faizli kredi seçeneklerinde kullanılabilecek meblağ 650 bin TL'ye kadar çıkıyor.
DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, şirket temmuz ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli de 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
DS 7 OPERA E-TENSE
DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 de 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabilirken, DS 7 Opera E-Tense 225 modeli ise 550 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.
DS 4 PERFORMANCE LINE
DS 4 Performance Line'ın benzinli ve dizel seçenekleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.
DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileri ile dikkati çekiyor. DS 7’nin ön tasarımında yer alan DS Pixel LED Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak lüks moda ruhunu yansıtıyor.
DS 7 GÜÇ SEÇENEKLERİ
DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen dört farklı güç seçeneği de sunuluyor.
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