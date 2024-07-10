DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, şirket temmuz ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli de 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.