DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS Automobiles, seçili modellerinde temmuz ayına özel fırsatlar sunuyor. 12 ay yüzde 1.99 faizli kredi seçeneklerinde kullanılabilecek meblağ 650 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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10 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:23
DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, şirket temmuz ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli de 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS 7 OPERA E-TENSE

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 de 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabilirken, DS 7 Opera E-Tense 225 modeli ise 550 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. 

DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS 4 PERFORMANCE LINE 

DS 4 Performance Line'ın benzinli ve dizel seçenekleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileri ile dikkati çekiyor. DS 7’nin ön tasarımında yer alan DS Pixel LED Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak lüks moda ruhunu yansıtıyor. 

DS Automobiles'ten temmuz ayına özel fırsatlar: Seçili modellerde 12 ay vadeli taksit seçenekleri

DS 7 GÜÇ SEÇENEKLERİ

DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen dört farklı güç seçeneği de sunuluyor.

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